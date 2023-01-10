又有大秘寶！新竹12億工程「挖出500噸廢棄物」　名嘴：這就五星級

▲在林智堅任內開工的國際展演中心，因挖出500噸廢棄物而工程延宕。（圖／翻攝自Facebook／林智堅，下同）

記者閔文昱／綜合報導

近日新竹棒球場爭議再度延燒，市長高虹安揭露了152項缺失，前市長林智堅「親自監工」的話題再度引起討論。不過，事件還未落幕，媒體人黃揚明又翻出一篇前年底的報導，指出國際展演中心原訂2022年底完工，但因為在整地時挖出500噸大量廢棄物，確定跳票，這項工程也因此追加到12億元，狠酸「這就是五星級！」

黃揚明10日在臉書貼出一則2021年11月的報導，表示國際展演中心原訂2022年底完工，但在整地時竟挖出500噸大量廢棄物，導致工程因清運廢棄物等因素延宕，現仍施工中，確定跳票，而這項工程也追加到了12億，讓他不禁質疑「到底新竹市的地下掩埋了多少廢棄物？」

黃揚明進一步透露，國際展演中心周邊是林智堅任內主打的「藝文高地」，其中世博台灣館整建的兒童探索館花費2.3億元，原定去年4月兒童節前完工開幕，結果一再延宕，到了去年10月新竹市議員李國璋等人在議會質詢，才得知包商爆發財務危機，因此在去年9月已解約，正重新發包。對此，他也怒批「這就是五星級！」

貼文一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「該不會整個新竹市所有公共工程的地下都是廢棄物掩埋場吧？」、「中央只負責撥款不用監管嗎？難怪有人說6年來很多縣市沒有進步，有進步的都有問題，這中間發生什麼？」、「五星根本買來的」、「有省錢（五星級）市長吧！幫廠商省錢」。

▼黃揚明貼文。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

