三星A系列新機登場　8000元有找升級5G

▲Galaxy A14 5G。（圖／三星提供）

記者陳俐穎／綜合報導

三星Galaxy A系列一向都推出許多CP值高的特色手機，台灣三星也宣布，正式引進全新生力軍Galaxy A14 5G，以6.6吋大螢幕、5,000萬畫素主鏡頭和5,000mAh高電量，搭配萬元不到的親民價格，滿足入門級5G智慧型手機的市場需求。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，Galaxy A系列是三星橫跨最廣價格帶的系列機款，滿足從入門、中階、中高階不同消費者的購機期待。根據市場調查報告顯示，2022年11月台灣智慧型手機熱銷排行中，即有5支A系列打入前20，且去年9月上市的Galaxy A13 5G至今仍蟬聯萬元以下單機銷售冠軍。

相機表現上，Galaxy A14 5G具備5,000萬畫素主鏡頭，完美捕捉精彩時刻；搭配夜間模式，輕鬆克服昏暗光線，挑戰街頭潮流夜拍。200萬畫素微距鏡頭，能近距離拍攝如衣服毛料質感、美食細膩的紋路。200萬畫素景深鏡頭，可協助用戶拍出更立體的生動美照。前鏡頭升級為1300萬畫素，細節更清晰，搭配套用多種濾鏡。另可擴充最高1TB Micro SD記憶卡。

Galaxy A14 5G將推出炫曜黑、流光綠、絢暮紅三色，搭配全新光澤流線美背設計，展現炫目效果，共推出4+64GB、4+128GB兩個版本，建議售價分別為6,990及7,990元，預計與全球同步於1月下旬起各大通路發售。