　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

▲▼iPhone 14及iPhone 14 Plus。（圖／蘋果官網）

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus推出後就持續降價。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信統計2022年10月到12月底門市手機銷售價格，公佈第四季手機降價排行TOP 15，本季降幅在8%~37%，總降幅則是8%~42%不等。3個月內降價5,600元，降幅近四成最多的機型是vivo V25（8G+128G）;累計總降價降萬元、總降幅42%最高的機型則是鎖定小手機族群推出的華碩Zenfone 8（12G+256G）。

傑昇通信表示，比較特別的是，第四季遇蘋果新機發表，iPhone 14 Plus（512GB）十月開賣，至今累計降價4,910元，是iPhone 14系列降價最多的機型。

▲2022傑昇通信門市第四季手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

▲2022傑昇通信門市第四季手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

即將迎來農曆春節，不少業者也大推優惠瘋搶紅包商機，不少人等著領年終換機。傑昇通信表示，通常手機會隨著不斷更迭，或是銷售反應不如預期，都會為了促銷而調整價格。2022年第四季降價榜上最直觀的就是蘋果iPhone，新機上市就佔降價榜四席，與vivo平分秋色。

而剛上市就一路促銷的標準版iPhone 14及iPhone 14 Plus，正因貨量規格齊全，所以有較多降價空間，加上年末送禮需求增加，反而改買有現貨且降價近五千最多的iPhone 14 Plus（512GB），因此加速去化提高銷量。

ET快訊
年輕人的心聲！60萬網紅點破「1句話太中肯」：鬼才想生孩
嫩妹「屁股懸空上廁所」還是感染！醫一照驚呆
48年前報紙「一堆警告逃妻」！　律師揭背後原因
豐原驚見恐怖「內褲海」　上百件女用內褲、胸罩掛陽台
「流水席之亂」是男生創作文？　社團管理員駁：漂亮女生發文
阿妹演唱會門票12分鐘賣光　他見黃牛「21台電腦」狂刷
周曉涵「長髮捲進機器」頭皮險掀！　痛哭：絕命終結站上演
快訊／雲豹低迷9連敗！魔獸發聲了
「請海鷗轉告習近平」　國防部製梗圖嗆解放軍：禿鷹到處飛惹人厭

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

三星A系列新機登場　8000元有找升級5G

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

不怕不景氣！急搶人才　電信、通訊行紛宣布加薪

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

三星A系列新機登場　8000元有找升級5G

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

3C專賣店開賣「不幸福袋」！6分鐘全搶光　他開箱見1物：賺爛了

不怕不景氣！急搶人才　電信、通訊行紛宣布加薪

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

彭博：蘋果頭戴裝置AR／VR有望本季發佈

國泰蔡家買全家持股！金管會上周約談萬寶開發　不排除二次約談

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》終極反派揭曉！　揭黃蜂女一家驚人秘密

大陸央行：去年「人民幣存款」增加26兆元　外匯儲備餘額3兆美元

大車隊去年營收獲利創新高　今年擴充修車廠、洗衣廠與全球快遞

賴清德寒冬助老拜早年！他親自下廚煮年菜　陪獨居長輩圍爐

鳳小岳拒絕3C育兒！帶6歲孩親近大自然　「徒手挖野溪溫泉」

北市府門聯寫「兔來萬安」　黃揚明轟：黨國官場馬屁文化再次復辟

LE SSERAFIM小櫻花進化肌肉女！「超反差冰塊腹肌＋二頭肌」爆熱議

馬自達今年還有2款新車攻勢！7人座豪華SUV、旗艦房車最快9月登場

獨／募資平台「金額達標」不出貨　消保官揭非初犯：購物要擦亮眼

法鬥自摔回過神竟怪 同伴氣到「叫兄弟」包圍嗆聲

3C家電熱門新聞

3C「不幸福袋」被瘋搶　他開箱見1物：賺爛了

iPhone Pro版要漲價了！　蘋果1招突破果粉心理

不怕不景氣！電信、通訊行紛宣布加薪

兩大作業系統同步退休！Windows 7、Windows 8.1將停止更新

iPhone 14 Pro「動態島」變火燒島　螢幕兩邊出現灰色烙印

Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

三星A系列新機登場　8000元有找升級5G

傳輸速度、相機大升級！iPhone 15 Pro六大獨佔功能曝光

iPhone相簿隱藏功能！　照片拼圖「1按鍵」搞定

iPhone 14 Pro「隨顯螢幕」到底耗不耗電？實測結果出爐

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iPhone速度變慢、卡頓怎麼辦？　用 「10招」簡單提升手機順暢度

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

更多熱門

相關新聞

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

中華電信5G資費買新機現折3000元　再抽iPhone 14

農曆春節之前，中華電信也宣布推出優惠活動，即日起至2月15日推出「2023錢兔賜金開運抽」活動只要在網路門市申請精采5G、HiNet光世代、MOD等任一指定方案，有機會抽中iPhone 14、精美家電、純黃銅聚財錢兔等超過260份禮物。除夕至初三期間申請，加碼再抽6,888點Hami Point紅包。

iPhone 14 256GB殺到1折價　只賣3140元

iPhone 14 256GB殺到1折價　只賣3140元

38款iPhone電池容量大公開！iPhone 14 Pro Max僅排第三

38款iPhone電池容量大公開！iPhone 14 Pro Max僅排第三

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

不是iPhone 14！年度熱銷手機出爐　這款iPhone奪冠

關鍵字：

iPhone 14

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面