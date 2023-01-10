Q4手機降價榜出爐　iPhone 14這款機型降近5000元

▲iPhone 14及iPhone 14 Plus推出後就持續降價。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

傑昇通信統計2022年10月到12月底門市手機銷售價格，公佈第四季手機降價排行TOP 15，本季降幅在8%~37%，總降幅則是8%~42%不等。3個月內降價5,600元，降幅近四成最多的機型是vivo V25（8G+128G）;累計總降價降萬元、總降幅42%最高的機型則是鎖定小手機族群推出的華碩Zenfone 8（12G+256G）。

傑昇通信表示，比較特別的是，第四季遇蘋果新機發表，iPhone 14 Plus（512GB）十月開賣，至今累計降價4,910元，是iPhone 14系列降價最多的機型。

▲2022傑昇通信門市第四季手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

即將迎來農曆春節，不少業者也大推優惠瘋搶紅包商機，不少人等著領年終換機。傑昇通信表示，通常手機會隨著不斷更迭，或是銷售反應不如預期，都會為了促銷而調整價格。2022年第四季降價榜上最直觀的就是蘋果iPhone，新機上市就佔降價榜四席，與vivo平分秋色。

而剛上市就一路促銷的標準版iPhone 14及iPhone 14 Plus，正因貨量規格齊全，所以有較多降價空間，加上年末送禮需求增加，反而改買有現貨且降價近五千最多的iPhone 14 Plus（512GB），因此加速去化提高銷量。