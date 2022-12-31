iPhone 14 Plus銷售量太慘　爆料：蘋果考慮降價iPhone 15

▲iPhone 14 Plus銷售量太差。（圖／蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

根據外媒9to5mac報導指出，有一位洩密者表示，與iPhone 14的定價相比，蘋果正在考慮降低iPhone 15的價格。降價適用於基本型號 iPhone 15 和更大的 iPhone 15 Plus。

報告指出，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的需求高於預期，而基本型號 iPhone 14 的需求相應較低，尤其是 iPhone 14 Plus。許多評論都表示，不要購買基本型號的 iPhone 14，因為它幾乎沒有升級，可以直接購買 iPhone 13 ，且價格也較低。

iPhone 14 Plus 也收到差不多的評論，這部新機種的升級只是更大的螢幕和更大的電池，雖然這兩點升級是手機上重要功能，但起售價高達 900 美元，只要多花 200 美元，就可以直上 iPhone 14 Pro Max，擁有許多額外功能。

這些功能包含動感島、隨顯螢幕、螢幕亮度升級、三個鏡頭主鏡頭設計、48MP主鏡頭畫素升級，6 倍光學變焦範圍、光學防手震、夜間模式人像、微距攝影、Apple ProRaw 照片、ProRes 影片、A16晶片等。

因為這種情況，蘋果有極大機率完全取消 iPhone 15 Plus，不過根據爆料，產品已經規劃完成，因此現在取消此機型已經「為時已晚」，不過爆料者也表示，蘋果正在考慮大幅降低 iPhone 15 Plus 的價格。

根據用戶 yeux1122 在韓國論壇 Naver 上的一篇貼文，iPhone 14 Plus 低迷的銷量遠遠超出蘋果的最低估計，蘋果正在考慮 iPhone 15 的新策略來扭轉這一趨勢。蘋果不太可能取消 iPhone 15 Plus 的計劃。因此正在認真考慮降價措施。

雖然爆料沒有明確指出降價的規模，不過至少要下降100美元以上才會有顯著的影響，但隨著 iPhone 15 Plus的降價，可能從900美元降低至800美元，這也代表蘋果iPhone 15必須訂更低的價格，因此入門款iPhone 15預計也會隨之降價。