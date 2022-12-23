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爆乳田慎節「露南半球」求捐血！粉絲見辣照喊：鼻子噴出來能捐嗎

▲▼爆乳田慎節。（圖／翻攝IG／olamolly76）

▲爆乳田慎節張貼了「南半球」辣照。（圖／翻攝IG／olamolly76）

記者柯振中／綜合報導

目前受到寒流影響，民眾捐血意願低，全台多地出現血荒。對此，嘉義市準議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」呼籲，嘉南地區目前相當缺血，庫存只剩下4.1天，希望市民能夠踴躍捐血，同時也張貼了露出「南半球」的照片，火辣的模樣曝光，立刻有許多粉絲嗨喊「鼻血流太多了，怎麼捐」。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節在IG上表示，嘉南地區缺血狀況嚴重，根據台南捐血中心統計，22日的血液庫存量只剩4.1天，其中A型、O型更是只剩3天的庫存量，希望大家可以前往鄰近的捐血中心共襄盛舉，一同捐血做公益。

▲▼爆乳田慎節。（圖／翻攝IG／olamolly76）

▲爆乳田慎節時常在IG上分享火辣的照片。（圖／翻攝IG／olamolly76）

發文的同時，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節也附上了「祭品」，是一張看起來十分正常，衣服下襬卻開了大洞，導致「南半球」暴露在空氣中的火辣服裝，看起來十分吸睛。

不少粉絲看玩火辣的照片，持續在貼文下方留言驚喊，「本來是想去捐的，看到這張圖以後又不夠了」、「鼻血流太多了，怎麼捐」、「來自南半球的熱情大家看見了」、「從鼻子噴出的可以捐嗎？」

▼爆乳田慎節號召粉絲捐血，張貼了「南半球祭品照」，讓許多粉絲看呆。（圖／翻攝IG／olamolly76）

▲▼爆乳田慎節。（圖／翻攝IG／olamolly76）

此外，也有人留言指出，看到如此有誠意的照片，只要一放假就會衝到捐血中心去，「感謝美女議座提醒，明天放假馬上捲袖捐血」、「已經幫忙傳到各群組」、「議員一句話，熱血民眾有什麼就捐什麼」、「議員滿腔熱血，大家一起捲起袖子響應！」

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