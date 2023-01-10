台東老婦卡椅縫昏迷　警持槌破壞救出送醫

▲高齡老婦卡椅縫昏迷，警持槌破壞木椅順椅救出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東警察分局初鹿派出所於日前接獲民眾報案，在台東縣卑南鄉初鹿村初鹿二街附近，有名老婦昏迷並卡椅縫動彈不得。

初鹿派出所警員獲報後立即趕往現場，見陳姓老婦（83歲）已意識不清、癱軟無力，警員現地取材，持該住屋處之鐵鎚，破壞木椅後順利將老婦救出，後經119救護人員將老婦立即送醫，所幸未釀成遺憾之事。

台東分局呼籲民眾家中如有高齡長輩，家人應隨時關心其身體狀況、留意其行動且避免讓其獨自出門。