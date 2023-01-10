5百萬愛快羅密歐「滑進騎樓」畫面曝！24歲駕駛：很抱歉

記者邱中岳／台北報導

台北市中山區南京東路3段10日凌晨2時許發生車禍，1台新車價近500萬元的愛快羅密歐轎跑車疑似天雨路滑，當場失控「打水漂」，整輛車180度甩尾撞進騎樓，波及路邊2輛機車。警方初步了解，駕駛跟哥哥借車要載友人返家，沒想到途中竟會發生事故。

▲駕駛開著5百萬愛快羅密歐轎跑車，載朋友回家時不慎打滑失控撞毀。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，肇事的24歲張姓駕駛，凌晨2時許當時開著Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio四門轎跑車要載友人出去，不料行經事發路段時疑似車速過快，再加上天雨道路濕滑，轎跑壓過道路水窪後當場失控往左「打水漂」。

張姓駕駛當時想往右修正，不料車身卻180度甩尾撞進騎樓，車頭當場撞毀、保桿掉落，連路旁停放的2輛機車也遭波及，警方獲報到場，現場無人受困受傷，初步酒測後駕駛張男未有酒精反應。

▲張姓男子開著哥哥的愛快羅密歐，卻失控打滑。（圖／記者游宗樺攝）

張男透露，該輛愛快羅密歐是哥哥的車，當時是借車載好友，沒想到竟會發生事故，對此感到相當抱歉。至於詳細事故原因為何，有待警方進一步調查釐清。騎樓監視器也拍下該輛車滑進騎樓地過程，另外，警方也通知遭波及的機車車主到場處理。