「D奶辣妹」尾牙場上台熱舞！正面曝光一票人嚇傻：想逼退員工？

▲近日有許多公司舉辦尾牙活動，也有不少藝人受邀出席唱歌、表演。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者柯振中／綜合報導

近日正值歲末年終，不少公司會舉辦尾牙，也有藝人會受邀到尾牙現場表演。近日一段影片在網路上流傳，某間公司舉辦尾牙時，請來身材姣好的「D奶妹」在台上熱舞，沒想到將面罩拿下後，讓許多人瞬間吐了，更有人直喊「是不是要逼退員工」，離譜的影片曝光，讓人哭笑不得。

一名網友在Twitter張貼了一段影片，30秒的畫面當中，可以看見有位身材火辣、衣著清涼的女子在台上熱舞，手上還舉著小小的獅頭面具，畫面相當養眼。

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不過，仔細查看了女子的真容，原來竟是網紅「法拉利姐」張婷婷，巨大的反差令人哭笑不得。PO出影片的網友也感嘆，「這尾牙是不是要逼退員工？」

傻眼的畫面曝光，也有不少人留言直喊，「糟了，是心動的感覺」、「姐姐，願意可以把這份夢幻工作交給高嘉瑜接棒嗎」、「表演應該是免費的吧」、「台灣幾十年來都這樣。以前搭棚子的婚宴流水席就有，穿長袍上空在飯桌穿梭、唱歌。賣房子也有工地秀、熱鬧，請XX就真沒見過。」