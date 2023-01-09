陸入境旅客陽性率近2成　蘇貞昌下令：滾動檢討入境管制措施

▲行政院擴大防疫會議。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌9日上午召開擴大防疫會議，他在會後裁示中指出，目前自中國入境台灣的旅客仍有近兩成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，我國與部分國家同步對自中國入境旅客採取加強防疫措施，但也請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形，並隨時滾動檢討相關入境管制因應措施。

疫情指揮中心在會中指出，中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，老年族群感染數及重症數均增加；官方公佈疫情指標呈低估，推估多地感染率約5-8成，農村及中小城鎮地區疫情上升，預估於1月中下旬達高峰，春運可能使高峰提前來臨，另出境人流大幅增加，亦增加國際間傳播風險。

有關國內疫情部分，指揮中心表示，本週疫情雖有稍降，但隨年節將近，國人聚餐以及春節前返國高峰期，預期將維持這一波疫情高峰，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。



指揮中心指出，預估農曆春節前兩週自中國入境訂票人數已增至11,027至13,047人次；此外，自本月1日至7日實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢8,222人，陽性1,564人（陽性率約為19%）。另外，指揮中心表示，1月7日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢37人，陽性7人（陽性率約為18.9%）。

對此，蘇貞昌表示，目前自中國入境台灣的旅客仍有近兩成的陽性確診率，基於保護國內珍貴防疫資源，目前台灣並沒有開放中國觀光客來台，有鑒於中國已於昨8日開放國門，將有大批中國遊客擴散至世界各地，雖然我國與部分國家同步對自中國入境旅客採取加強防疫措施，但也請指揮中心持續監測境外移入病例及變異株檢測情形，並隨時滾動檢討相關入境管制因應措施。

此外，對於農曆春節將至，蘇貞昌也請指揮中心持續盤整家用快篩試劑庫存，規劃因應春節假期啟動新一輪長者及幼兒免費領取家用快篩試劑。