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男友瞎扯媽喜歡牛軋餅　她送禮討好卻驚「1字不同」尷尬爆

一名女網友日前在和男友家長見面前聽從指示，買了男友媽媽喜歡吃的點心赴約，未料之後竟發現買錯。（示意圖／Pexels）

▲一名女網友日前在和男友家長見面前聽從指示，買了男友媽媽喜歡吃的點心赴約，未料之後竟發現買錯。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

情侶初次和對方家長見面，不少人都會帶一份禮盒赴約。一名女網友日前和交往半年男友的媽媽見面，聽從男友的指點，買了一份男友媽媽喜歡吃的點心，未料到場後才被告知買錯，讓她瞬間尷尬，直呼「到底為什麼連自己媽媽愛吃甚麼都可以記錯」。

原PO在Dcard發文透露，日前和男友交往半年，因為對方的媽媽說過年可以去他們家打麻將，覺得空手赴約似乎有點失禮，「所以先問了男友他媽媽喜歡吃什麼點心以防出錯，男友回我說她蠻愛吃牛軋餅。」

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隨後她聽從男友的指示，買了一份牛軋餅禮盒，結果到場的時候卻聽到男友媽媽說「喜歡的是牛舌餅」，讓原PO瞬間尷尬，並在回家後跟男友大吵一架，雖然聽對方說媽媽覺得牛軋餅還蠻好吃，「但我覺得心裡很不平衡，到底為什麼連自己媽媽愛吃什麼都可以記錯。」

聽到男友媽媽說「喜歡的是牛舌餅」，讓原PO瞬間尷尬，原來男友當初說錯自己媽媽喜歡吃的點心，她也跟著買錯。（圖／翻攝自Dcard）

▲聽到男友媽媽說「喜歡的是牛舌餅」，讓原PO瞬間尷尬，原來男友當初說錯自己媽媽喜歡吃的點心，她也跟著買錯。（圖／翻攝自Dcard）

對於買錯禮盒的意外，也讓原PO非常擔心自己在男友媽媽的心裡被扣分，未料男友卻嘻皮笑臉回覆「都是『牛』沒差啦」，讓她既傻眼又生氣，「差一個字真的天差地遠，我下單的時候也不疑有他，真的是烏龍一場。」

對於買錯禮盒的意外，讓原PO非常擔心自己在男友媽媽的心裡被扣分。（圖／翻攝自Dcard）

▲對於買錯禮盒的意外，讓原PO非常擔心自己在男友媽媽的心裡被扣分。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光後掀起熱議，網友紛紛表示「下次給禮物的時候可以說，XX（男友）說您喜歡吃這個就買了，把責任推給男友」、「幸好男友媽最後有開心，原PO妳就別想這麼多了，心意最重要」、「怎麼可能會扣分，會因為送到不是自己愛吃的禮盒而生氣的婆婆也不好伺候」、「看來下次去打麻將要讓一下媽媽了，輸的錢誰出知道了吧」、「牛舌餅裡沒有牛，牛軋餅至少還有奶」。

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