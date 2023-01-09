瀕死43天已睜眼　「皮膚無一處完好」受虐3歲童下午回新竹

▲受虐3歲童今天下午轉出彰基，回新竹機構持續照顧治療。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

好消息！遭生母用衣架及其同居男友腳踹暴打，全身都是傷痕、腦出血重度昏迷瀕死的3歲男童，在彰基醫院緊急開腦住進加護病房至今已經進入第43天，10天前已拔掉氧氣面罩、能自主呼吸、對「痛」有感覺了，有睜開眼睛，今天下午要轉回新竹機構持續照護治療，院方醫師建議，後續須持續透過復健，來幫助男童恢復健康。

回顧案情，男童父母婚後住在新竹，因為經常受到生父欺凌，生母於是申請保護令，離婚後住回新竹娘家，再認識陳姓男友，但與男友同居期間，男童也經常受虐被打，今年11月份才搬回到彰化，原本與陳男父母居住，後來又在溪州租房子。

檢方指出，案發於11月25日、26日，因為小孩管教問題，男童被生母用衣架及愛的小手暴打，陳男則是用腳踹踢男童的頭部著地，導致身體上下出現數百處重重疊疊的瘀痕及腦出血狀況，全身無一處沒有傷痕。

11月27日下午2點30分左右，3歲男童被生母張女緊急送往卓醫院，院方發現，男童全身瘀青且意識昏迷，張女聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方發現狀況不對，緊急通報119。

男童之後被轉往彰基兒童醫院，送醫時已重度昏迷瀕死，身上皮膚「沒有一處是完整的」，也因為長期營養不良，身體羸弱不堪。彰基經檢查後，發現男童昏迷指數3，出現腦出血、瞳孔放大，全身滿布瘀青及傷口，背、臀、腿部都有藤條抽打明顯傷痕。由於男童腦壓異常升高，經緊急手術降腦壓後，住進加護病房持續治療觀察，昏迷指數仍舊維持3，狀況一直沒有好轉。

直至12月28日男童已經拔管、拿掉氧氣面罩，對痛有感覺，也張開眼睛，生命徵象持續穩定中，腦壓也恢復正常，意識還沒很大進步，但由於小朋友恢復潛力會比大人高，雖然還是用鼻胃管餵食但消化狀況非常良好。

由於男童今天下午將轉回新竹，彰基神經外科部主治醫師張尚文仍強調，為了男童能恢復健康，未來仍需持續復健。