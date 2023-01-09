10名移工聚郵局ATM前久久不散　警方誤為詐騙集團車手…真相曝光

▲集集警方加強ATM車手提領防治，意外協助外籍移工解決提取薪資問題。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

越南籍阮姓男子日前偕同多位外籍移工同事出遊，行經南投集集鎮時想在郵局領錢，但因一行人都不諳中文而提領失敗，反而引起警方注意、誤以為是詐騙集團車手聚集犯罪滋事；警方問清原委後，協助阮男查明是因帳戶餘額不足而無法提款，也助其聯繫上所屬公司解決問題，讓阮男鬆了口大氣。

集集警分局指出，員警於6日晚間10時許，發現派出所對面的郵局提款機前有近10名外籍移工群聚逗留，且許久未離去，因適逢春節期間，為防止有車手提領詐騙贓款或其他意圖滋事等違法情事，於是上前進行盤查。





阮姓移工向員警表示，當天是放假出遊，想在提款機領錢時卻無法領出任何現金，加上看不懂中文，撥打提款機上方附註的郵局服務電話，也都在忙線中無人回應，讓他不知所措。

經員警協助處理後，發現阮男是因帳戶餘額不足而無法提領，但其他同事則表示薪水均已入帳，因此進一步協助聯繫阮男所屬公司，人資部門回應會於上班日立即協助處理，阮男聽聞後方才放下心中大石，頻頻向警方道謝後離去。

▲美籍遊客赴日月潭旅遊卻找不到投宿地點，警方熱心充當小黃司機載送。（圖／記者高堂堯翻攝）

另有2名美國籍遊客於同日晚間搭乘客運至南投日月潭遊玩，不料於魚池鄉下車時卻發現並非約定住宿的地點，因不諳中文及交通工具搭乘方式，只能於現場環顧四周發愁，所幸發現日月潭派出所員警於中山路、中興路口處執行交通稽查勤務，揮手求助；警方得知他們訂的是日月潭某民宿，因無公車路線且無現場計程車，即以巡邏車協助載送2人至住宿地點check in，讓2名美籍遊客直說「感謝台灣的警察！」為這趟台灣之旅增添美好印象。