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比「乙醯胺酚」多了消炎作用 　含Ibuprofen止痛退燒藥一樣搶手

▲台南市藥師公會表示，Acetaminophen和Ibuprofen這2種成分都具有退燒、止痛的作用，Ibuprofen還多了消炎的作用，也很適合選用。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市藥師公會表示，Acetaminophen和Ibuprofen這2種成分都具有退燒、止痛的作用，Ibuprofen還多了消炎的作用，也很適合選用。（圖／記者林悅翻攝）


記者林悅／台南報導

這波民眾搶買退燒止痛藥的過程中，除了含Acetaminophen（乙醯胺酚）成分的藥品是大熱門，另一款含Ibuprofen（伊普芬）的成分也不遑多讓，台南市藥師公會表示，Acetaminophen和Ibuprofen這2種成分都具有退燒、止痛的作用，Ibuprofen還多了消炎的作用，是廣泛被牙醫師使用在牙周病、拔牙後所選用的藥品。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，退燒止痛藥可分成二大類，一類是含Acetaminophen成分的解熱鎮痛藥，如：普拿疼，另一大類是非類固醇抗發炎藥(NSAID)，這一大類的藥品除了具有解熱鎮痛的作用，同時還具有抗發炎的作用，歸屬在這類的藥品相當多，包括牙科常用的Ibuprofen、骨科常用的Meloxicam、復健科常用的Naproxen都屬這類，其中，含Ibuprofen成分的醫師藥師指示藥品，在各社區藥局就有很多不同廠牌、劑量的藥品可供民眾方便選擇購買。

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本身是藥師也是台南市議員的陳皇宇說，很多民眾到日本旅遊，導遊會帶到藥妝店去選購商品，其中一款非常暢銷，號稱止痛萬靈丹的EVE止痛藥，所含的成分劑量就是Ibuprofen200mg，台灣就有很多藥廠在生產相同成分，含200mg、400mg、600mg等不同劑量的藥品，這類含Ibuprofen成分的藥品也都廣泛被各大醫院、診所使用。

吳振名也提醒民眾，每一種藥品都會有它的代謝途徑與副作用，Acetaminophen（乙醯胺酚）是由肝臟代謝，所以，肝功能不好的人在服用上也要注意是否有肝傷害的症狀，服用上要避免與酒併服，以免加重肝臟的負擔，而Ibuprofen（伊普芬）比較容易出現腸胃不適的問題，這類NSAID（非類固醇抗發炎藥）的止痛退燒藥最好是在飯後服用。

台南市藥師公會表示，目前台灣生產這些藥品的藥廠都已經是PICS/GMP的藥廠，藥效絕對是肯定的，同時這些藥品也都有藥害救濟的保障，民眾可以安心在國內購買台灣藥廠所生產的藥品，不需再飛到國外去購買同成分的藥品，除了省機票錢外，也有藥害救濟的保障。

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關鍵字：

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