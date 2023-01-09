落跑議員選立委！還抱走77萬補助款　陳致中轟「王鴻薇模式」離譜

▲陳致中轟王鴻薇落跑模式極端離譜，讓人憂心。（圖／翻攝自陳致中臉書）

記者賴文萱／高雄報導

台北市第三選區（中山區、北松山區）立委補選昨（8）日落幕，國民黨候選人王鴻薇以6萬519票擊敗對手民進黨候選人吳怡農。對此，高雄市議員陳致中直言，王一連任市議員，馬上落跑參選立委，還抱走77萬選舉補助款，極端離譜的落跑模式讓人憂心。

對於王鴻薇立委補選勝出，陳致中今在臉書發表看法，他直言，王鴻薇一連任市議員馬上落跑參選立委，還抱走77萬選票補助款，甚至理直氣壯、沒有退回的意思。

陳致中說，如此極端離譜的落跑模式卻通過選民認可，這是不是也為甫高票連任的侯友宜市長若落跑新北、參選總統開了一路上的綠燈號呢？！致命傷獲得正當性的解套？！令人感到不可思議的憂心。

▲王鴻薇發表勝選談話。（圖／記者鄭佩玟攝）

王鴻薇昨日自行宣布當選，並發表勝選談話。她首先感謝黨中央，黨主席朱立倫將士用命，感謝包含新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、中廣董事長趙少康等大咖在選舉期間紛紛站台，以及選民還有志工的支持，如果不是大家團結幫忙，她不會站在這裡，也說即起就是壓力的開始。

中選會表示，此次立法委員缺額補選選舉人數26萬7965人，投票人數11萬6155人，投票率為43.35％。3位候選人開票結果，得票數分別為民進黨候選人吳怡農5萬4739票、王鴻薇6萬519票、無黨籍候選人蕭赫麟542票。