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《精油抓周》以芳療創造療癒能量　用喜歡的命定氣味專注自我

文／女子學

「不說你們可能看不出來，我是個拿重度身心障礙手冊的人。」研香塾負責人同時也是《精油抓周》作者的邱凱莉Kelly老師，神情泰然地說，看著開朗的她露出自在快樂的笑容，編輯們心想：「哪有可能，根本看不出來！」

對於芳療，不少人或許還停留在水氧機、指壓按摩這類的想像，但事實上，芳療的世界比我們認知的還要複雜，光是精油就有500-600種味道，出於不同植物，有著不一樣的氣味與療效。綿綿細雨的台北午後，隨著空氣裡的香氣，跟著爽朗的Kelly深入她的人生旅程，並開展我們對精油的渴望與認識。

▲能分享自己的故事並運用精油來鼓勵更多人，讓Kelly覺得自己是幸福的。（圖／邱凱莉Kelly老師提供，下同）

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如果人生只剩 10 年——與疾病為伍仍不忘樂觀進取

2022年日本電影《餘命10年》，描述患有罕見疾病肺動脈高壓的女主角，如何偕同所愛，走過一段富含意義的人生時光，而如今發生在Kelly身上的，正是同一種病症。電影取名為《餘命10年》，是因為據研究顯示，從確診到死亡大概只剩10年壽命；不過，目前醫學慢慢在進步，能夠使用的藥物種類多了一些，罕病存活的時間有開始拉長，「定期回診檢查加上芳療輔助並樂觀面對，我相信可以更好的。」Kelly說明。

事實上，Kelly一生都在與疾病為伍，從困擾整個青春期的嚴重異位性皮膚炎，抓到四肢破皮流血的家常便飯，到現在完全不能走樓梯、隨時可能告別生命的肺動脈高壓，無一不是為她的生活日常，帶來莫大的影響與改變。「不過，我最大的優點應該就是樂觀吧！」回想被宣判的那天，Kelly說自己大概只難過了半小時，原因竟在於突然想到領有殘障手冊後搭乘大眾交通工具可以半價，是多划算的一件事情呀！

▲熟悉花花草草、認識植物百態。Kelly比擬植物的多元複雜，如同每個人都是不同的個體，需要花時間深入了解。

聽到這裡，編輯們不由自主地跟著Kelly徜徉大笑。對她來說，既然老天爺沒有要放過自己，她就欣然接受，在能力許可的範圍內，做更多有意義、幫助別人的事，而這項使命，就是「芳療」！

那些植物教會我的事：用省思自我的專注來取代沮喪

因為生病的關係，Kelly在芳療領域已有15年的時間，從補教業到芳香療法講師，她感恩精油給予的陪伴與鼓勵：「真要說精油改善了我的症狀嗎？倒也不是，但它讓我學會了把注意力擺在自己身上，懂得做情緒轉換，不在意他人眼光。」每當疲勞時、生氣時、難過時，總會有某個喜歡的氣味得以緩和情緒，將自己拉回正軌，拓寬了個人的思維和價值觀，用更多元的角度看待不同的人事物，顯得溫暖圓融。

▲Kelly與學生有著如同朋友般的情誼，彼此互相鼓勵、互相陪伴。

或許是起起伏伏的經歷，使Kelly的學生有著極高的「黏著度」。一路上，她形容自己像個「沒有底的垃圾桶」，願意傾聽所有學生的苦惱、陪伴他們度過人生考驗，無論是患有共同疾病的病友，抑或是無法休息有產後憂鬱症的媽媽，Kelly絕對給予溫柔支持，甚至不吝分享心路歷程，再搭配精油加持，引領大家一步步遠離烏雲，勇於認識自己，找到生命出口。

給精油初學者的建議：先找出喜歡的味道再考慮療效

「人的身體很特別，潛意識裡會知道目前最缺乏的是什麼，而自動去做選擇，精油也是一樣的道理：例如最近睡不好失眠，聞到甜馬鬱蘭、洋甘菊的味道會放鬆許多；需要振奮精神、提升專注力時，清涼的薄荷就有醒腦的妙用。」Kelly補充，不過植物也有千百種，普遍適合大眾的療癒味道不見得適合每個人，自己喜不喜歡才是重點。

▲味道是一個能快速讓我們轉變情緒的媒介。藉由精油，也讓Kelly更認識自己。

正因如此，有別於傳統教課形式，Kelly教學時反而會從植物特性、外觀、來源（界門綱目科屬種）深入教起，這些千千萬萬的樣貌不只代表植物，同樣也代表著形形色色的人格對應。不管是想考證照、調整體質，或者單純喜歡香氛想學習的學生，都建議應該先找出喜歡的命定氣味，再來考慮療效等後續。

而Kelly於2019年出版的《精油抓周》，內容藉由植物精油特質，讓讀者了解自己當下的狀態，搭配繪製溫暖的牌卡，引導大家一步步釐清觸動心裡的情感和記憶，將陰霾撥開，找到人生的方向或出口，達到身心靈的平衡與療癒。

▲2019年出版的《精油抓周》一書，於2022年再次登上博客來百大生活風格選書排行榜。

問Kelly，精油帶給她最大的幫助是什麼呢？只見她不假思索地回答：「它讓我了解，沒有任何情緒是不好的，找出源頭理解自己的情緒，有了以往處理經驗，以後再有同樣的情緒就可以試著面對。」或許，人生路上多為崎嶇不平的，但只要能尋得療癒自我的方式，相信多大的難關都有辦法過去的。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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