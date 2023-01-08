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日媒報導FRUITS ZIPPER台南演出心得　台南人溫暖親切讓團員印象深刻

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

日本偶像女團FRUITS ZIPPER成軍不久但人氣直線飛漲，她們這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

綜合這些報導，除了介紹這次演唱會眾星雲集，現場吸引超過10萬人以上的樂迷外，更描述FRUITS ZIPPER這次在台南獻唱嗨翻演唱會現場，且這次成功演出透過社群媒體擴散引起風潮。值得一提的是，團員早瀬Noel在分享對台南的印象時，表示「台南的人們非常溫暖。對我們很親切，讓我覺得非常高興」。

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，雖然FRUITS ZIPPER這次停留時間不長，但很開心台南人一貫的溫暖有切實傳遞給日本朋友們，也很高興這次她們在台南跟我們一同迎向新年，未來更期盼也更多日本朋友也跟FRUITS ZIPPER一樣來訪，相信必能同樣感受台南人的質樸親切。

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

FRUITS ZIPPER這次在台灣停留時間很短，在參加公開活動、認真排練之餘，她們也抽空參觀了台南市立美術館，並品嘗了美食佳餚，即便已經返回日本，幾位成員們還是陸續在個人IG分享台南見聞，足見台南魅力讓她們印象深刻。

▲日本偶像女團FRUITS ZIPPER，這次受邀在台南跨年演唱會演出的情況，獲得多家日本媒體如Billborad、ORICON NEWS以及PR Times的報導，其中Billboard的報導更是登上日本雅虎版面。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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