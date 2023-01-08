學者范世平：吳怡農不適合選舉　「打得太消極不是雖敗猶榮」

▲吳怡農稍早已發表敗選感言，恭喜對手王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農惜敗國民黨對手王鴻薇，民進黨在九合一選舉後已3度吞敗。台師大政研所教授范世平受訪表示，吳怡農「乾淨選舉」的競選模式跟台灣的選舉文化格格不入，面對落跑選立委、沒有想像中強的王鴻薇，本來還有機會一搏，但選得太消極、太溫和，建議他未來可以改當幕僚或學者，比較適合他。

中選會稍早公布選舉結果，此次投票率為43.35％，3位候選人，得票數分別為民進黨候選人吳怡農5萬4739票、國民黨候選人王鴻薇6萬519票、無黨籍候選人蕭赫麟542票。

范世平今天晚間接受《ETtoday新聞雲》專訪，對於選舉結果直言不諱地說，吳怡農整整5周的競選期間採用「佛系」選舉策略，打得很消極，對於對手王鴻薇還沒就職就落跑選立委也不願意批評，本來如果再更積極一點，是有機會贏的，但卻沒有好好把握這個機會。

至於吳怡農最終仍拿下5萬多票，是否算是「雖敗猶榮」？范世平直言，不能算是雖敗猶榮，就算這個選區本來就是藍大於綠，王鴻薇從選舉一開始就訴求「深藍牌」，但票並不算開得特別漂亮，顯示王並不如想像中那麼強，「吳怡農真的蠻可惜的，我認為他不適合參與選舉，或許當幕僚或學者比較適合他」。

范世平說，吳怡農整場選舉訴求「乾淨選舉」，但這種競選模式跟台灣的選舉文化格格不入；但這算是「社會跟不上吳怡農的腳步」嗎？范反駁說，這是很糟糕的說法，選舉應該是候選人向選民請託，不能要社會跟著候選人，吳怡農可以好好經營壯闊台灣聯盟，繼續推動民防工作，做這些運動很適合他。

范世平更指出，相較2020總統及立委選舉，吳怡農當時受惠於總統蔡英文氣勢很高，與國民黨對手蔣萬安的差距很小，但這次民進黨剛經歷去年11月九合一大選的敗選，加上中央執政有一些問題，這次的整體大環境對吳怡農比較不利。

不過，范世平認為，吳怡農選舉失利不能怪大環境，因為實際上很多人不能認同王鴻薇落跑選立委，例如同額競選黨主席的副總統賴清德選前最後一周公開質疑選舉補助款一事，確實對王有殺傷力，而吳怡農在最後關頭的發言，稍稍讓人感覺到「有戰鬥力」，但一切都太晚了，「他犯的錯就是打得太消極、太溫和了，否則本來是有贏的機會的。」

此外，范世平更預言，吳怡農這次錯失選立委的良機，有機會上場比賽卻沒有好好把握，未來從政之路恐怕將受到阻礙，

例如2024立委選舉他還有機會再選第三次嗎？恐怕很難吧！畢竟這個選區還有實力相當強悍的市議員王世堅、前市議員梁文傑，建議吳怡農回歸民間，改當幕僚或學者。