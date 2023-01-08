客機降落檢修「起落架驚見2具人屍」！　高空偷渡慘遭冰凍

▲ 哥倫比亞航空班機起落架竟發現屍體。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞航空公司（Avianca）一架A320neo客機6日降落該國首都波哥大的埃爾多拉多國際機場（El Dorado International Airport），檢修時竟在起落架發現2具男屍，該公司與當地檢方合作調查，發現死者可能是來自多明尼加的偷渡客，屍體已經在空中被冰凍。

綜合航空媒體Aviacionline及《路透社》，哥倫比亞航空AV116航班6日下午自智利首都聖地牙哥飛往波哥大，降落後進行維護檢查時卻發現有2人死在起落架內。該公司隨即通知哥倫比亞和智利當局，以便進行調查，技術程序主要由檢察總長辦公室負責，並將屍體轉移至停屍間。

檢方聲明指出，調查顯示死者是2名非裔男子，年齡介於15至20歲之間。他們都未攜帶可辨識身份的證件，但其中一人身上有多明尼加貨幣，手提箱中也有來自該國的文件。

這架班機最近一次降落多明尼加是在本月3日，檢方推測他們可能當天就偷渡上機，遺體被發現時曾被冰凍又部分解凍，其中一具還有燒傷。飛機最後一次定期檢修則是在去年12月27日，此後曾停留波哥大、巴西和聖地牙哥。

哥倫比亞航空公司則強調，每趟飛行前的安全程序都包括檢查機身，但機場安全、控制管制區和周圍區域是機場當局和管理人員的責任，也承諾與機場及地方當局合作釐清這起事件，並採取必要措施，以避免類似事件重演。

事實上，非法移民躲在飛機貨艙或起落架的事件並不少見，往往導致類似悲劇，英國途易航空（TUI Airways）去年底一架從甘比亞飛往英國的客機降落時就曾在起落架發現一具男屍。