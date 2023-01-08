正妹自爆遭虐打「賣去當性奴」狂吸募款　竟都是演的！還舉鎚自殘

▲艾莉諾自爆是性犯罪集團受害者，引爆一系列激烈示威及募款活動，結果被揭穿一切都是捏造的。（圖／翻攝臉書）

記者吳美依／綜合報導

英國坎布里亞郡（Cumbria）少女艾莉諾（Eleanor Williams）自爆是亞裔性犯罪集團的受害者，長年遭虐打、餵毒、持武恐嚇與集體性侵，甚至被賣到國外賣淫，還指控多名男子涉案，引發一系列激烈示威及募款。此案曝光3年後，她被法院認證「連環騙子」，不惜汙衊與持鎚子自殘，以利捏造所有故事，如今被判8項妨礙司法公正罪名成立。

2019年，19歲的艾莉諾指控數名男子為性侵犯、人口販子及武裝殺人犯，在臉書展現恐怖傷勢，描述自己被打斷肋骨、臉骨及手臂，皮膚被烙印刻字及菸蒂狠燙，「幾乎要海洛因成癮」，剝光衣服毆打後丟在荒郊野外。她宣稱嫌犯是一群「邪惡但聰明的男人」、「大多都是巴基斯坦裔」，而自己不是唯一受害的當地女孩。

此篇貼文很快在臉書發酵，當地民眾群情激憤，走上街頭示威，要求當局伸張正義，甚至組織募款活動「Get Justice for Ellie」並且迅速超標。此外，由於被控嫌犯多為亞裔人士，也在右翼份子之間引爆排外怒火。

▲艾莉諾的指控貼文在臉書迅速發酵。（圖／翻攝臉書）



不過，警方於2020年5月宣布，歷經一年調查後，完全找不到證據顯示所謂性犯罪集團存在，在蒐集監視器畫面、銀行帳戶紀錄、手機定位及網路搜尋紀錄後，甚至發現艾莉諾的指控都是假造的。

艾莉諾自稱在一場奴隸拍賣會上被賣到阿姆斯特丹的妓院工作，但手機定位紀錄顯示，被指控男子「犯案時」正在B&Q購物。她宣稱在脅迫下和多名男子發生性關係，否則就會被殺害並且棄屍海中，但口中的「亞裔毒販」實際上是一名特易購（Tesco）白人員工，2人透過交友軟體相識。

病理學等多領域專家出庭指出，艾莉諾照片中的恐怖瘀傷是真的，但是拿鎚子自殘造成。她宣稱在布萊克浦 （Blackpool）被迫與多名男子發生性關係，結果被監視器拍到當晚在逛街，還獨自在飯店住了一晚。

起初，艾莉諾不願認罪，但現年22歲的她如今被陪審團判定8項妨礙司法公正罪名成立。過去3年，被指控的無辜男子們百口莫辯，其中一些人遭到關押，甚至被義憤填膺的民眾辱罵攻擊，如今終於被法院證明清白，但他們仍坦言，人生被艾莉諾全毀了。