銀行高層搭機喝醉！商務艙當眾脫褲解放　72歲老婦慘被熱尿淋頭

▲米史拉喝醉後在機上朝一名72歲女乘客撒尿，導致他被富國銀行解僱。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

富國銀行副總裁米史拉（Shankar Mishra）去年搭機時，因酒醉在印度航空公司的商务舱上，當眾解開褲頭朝一旁72歲的女乘客撒尿。雖然米史拉事後獲得了對方原諒，但他仍為此事付出了代價，被富國銀行解除所有職務。

綜合外媒報導，這起荒謬的事件發生於去年11月26日。當時，34歲的米史拉正在紐約飛往新德里的旅途中，但在飛行過程中喝醉了的他，在機艙調暗燈光後，起身在走道上步履蹣跚地走了幾步，直到來到附近一名72歲女乘客的座位附近，突然拉開拉鍊，尿在了女乘客頭上，導致對方全身浴尿。

震驚不已的女乘客立即向機組人員反映，希望他們落地後逮捕米史拉。另外，由於頭等艙還有許多空座位，因此女子也要求機組人員調整她和米史拉之間的座位，卻被機長狠心拒絕，甚至對這起事件冷處理，僅給了她一套新的睡衣和鞋子，並替她消毒了隨身物品，讓女子相當不滿。

報導稱，米史拉在撒完尿後立刻就清醒了過來。意識到自己犯下滔天大禍的他，立刻哭著向女乘客道歉，同時懇求對方不要起訴他。米史拉的律師透露，雙方後來達成了財務和解，米史拉也已將這名女子的衣服和包包送洗，不過女子據說已將賠償退回，並對航空公司提出了投訴。

富國銀行6日宣布，由於該公司要求員工在職業和個人行為都需符合最高標準，因此他們已解僱了負責印度業務的米史拉，而米史拉也將面臨「在公共場所做出猥瑣行為」、「攻擊女性」等多項指控。米史拉的父親為兒子解釋，米史拉在登機前已經72個小時沒睡覺了，因此他喝完酒後並不清醒，所以才會在不受控的情況下犯錯。