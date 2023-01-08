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蔣市長深夜學堂！蔣萬安半夜視察路面銑鋪工程　今年要鋪106條

▲▼蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

▲蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安上任後積極視導各局處業務，8日凌晨0點更與副市長李四川來到中山區的松江路，視察路面銑鋪工程。根據工務局新建工程處規劃，今年度排定106條寬度8公尺以上路段進行路面更新。由於前市長郝龍斌也曾推過路平專案，此次是否「郝規蔣隨」？蔣萬安笑說，北市8公尺以上道路大多已超過10年未更新，需進行下一輪優化，會依照程序逐年編列預算進行路面更新工程。

蔣萬安表示，團隊都把各種可能對於民眾造成的影響降到最低，為了避開交通尖峰時段，都特別選在深夜時間施工，其實有時候太早開始會影響到交通的行徑，太晚又會影響到居住的安寧，「我們把各種可能的影響都考量到，我們選在深夜的時候，特別在周末時間，就是把任何的影響降到最低」。

▲▼蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

而路平專案過去是前市長郝龍斌推動，到了柯文哲時代則較為注重8米以下道路，此次重啟計畫，是否「郝規蔣隨」？蔣萬安笑說，因為台北市的交通非常繁忙，所以平均道路使用年限大概都是8到10年，「郝市長的時候推動路平專案其實到現在很多道路也都到了使用年限，所以也的確是開始必須進行下一輪的道路優化」。

蔣萬安說，其實有幾個路段，像是今天來視察的松江路，上一次進行更新大概也是13年前，所以的確到了要做更新改善，最重要就是希望用路人能夠安全、舒適，能夠完善。同一時間信義路也在施工，所以大概有幾個路段農曆年前就會完成施工，有另外3個路段在農曆年後2月份開始，也會如期完成。

▲▼蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

蔣萬安也說，若有機會的話，也會安排其他工程專業視察，親自到現場了解，並且跟有經驗的、實際施工的人員，了解施工過程的細節。最重要目的是希望確保施工的品質，然後能夠達到施工的目的，也就是讓路平、耐久性，還有未來最重要的用路人安全以及機車族能夠還給他們安全的用路環境。

至於經費的部分，今年度的預算是由前任的柯市府編列，約只編了20億，蔣萬安坦言，柯市府的確在道路更新方面的預算編列較少，但因為從郝市府到現在，的確已經到了必須進行優化的工程，所以會依照程序逐年編列預算進行路面更新的工程。

另外，針對先前登上國際版面的「行人地獄」綠色人行道標線，蔣萬安則說，日前開會就有特別針對媒體的報導行人地獄特別討論，交通局會針對媒體說的路段還有特別校園周邊，優先來改善，確保用路人在綠色人行標線上不要走了一段然後被擋住，會馬上來（改善），甚至有些在農曆年前就會改善。

▲▼蔣萬安視察松江路路面工程。（圖／記者陳家祥攝）

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