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王浩宇開嗆賴清德：發言很危險！　「你是執政黨副總統欸」

▲▼ 。（圖／王浩宇、賴清德臉書）

▲賴清德稱「民進黨不能只是護航政府」，王浩宇不滿開嗆了！（圖／王浩宇、賴清德臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

副總統賴清德近來啟動一連串「向黨員報告」座談會，了解基層的想法，賴清德昨天（7日）於座談會上表示，民進黨不能只是護航行政部門，社會有疑慮時，必須要求行政部門說明。對此，前議員王浩宇今（8日）不以為然批評「你是執政黨副總統欸，這樣的發言我不是很認同」，更直言「這個發言很危險」。

賴清德7日晚間出席「向黨員報告-政見發表會」青年場，座談會上他表示，民進黨有個文化，在野時「對內競爭、對外團結」，但執政之後，常常自我收斂，會支持總統或閣揆的領導，好處是避免民眾理解分歧。

賴清德直言，但是，他也非常贊成，黨的角色不能沒有，黨的理想性、執政黨的理想價值存在與否，如果社會對政策有疑慮，民進黨不能只是護航行政部門，應該要求行政單位或各部會說明。

▲副總統賴清德出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德7日出席「向黨員報告-政見發表會」，聆聽青年意見。（圖／記者林敬旻攝）

針對賴清德「民進黨不能只是護航政府」的發言，王浩宇今天在臉書發文表示，府院黨是一體的，民眾眼中這些都是所謂的民進黨，而執政黨的責任就是協助政策說明，「你是執政黨副總統欸，這樣的發言我不是很認同」。

王浩宇緊接著又發文指出，為政策共同背書、說明的狀況下，若切割「府院黨」這三者的策略是危險的，因為只會被視為內鬥。

另外，有網友在貼文底下留言表示「你PO這個根本是故意的，對賴清德和民進黨都沒好處」，王浩宇則回應「府院黨一體，（賴清德）這個發言很危險。民眾不可能分開看」。

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

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