陸港終於通關！首批旅客凌晨經「港珠澳大橋」抵珠海

▲旅客經港珠澳大橋抵達珠海。（圖／CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸與香港8日恢復通關，當日凌晨0時42分，恢復營運的首趟港珠澳大橋穿梭巴士從香港口岸出發之後抵達珠海口岸，車上的27名香港旅客順利入境。

根據《央視新聞》報導，這是大陸對新冠病毒感染實施「乙類乙管」措施後，大陸迎來的首批香港入境旅客；同一天的0時3分，6名內地旅客從港珠澳大橋珠海公路口岸出境前往香港。

根據最新的通關政策，1月8日0時起，港珠澳大橋香港往返珠海穿梭巴士恢復24小時營運，香港往返珠海班線增開至168個班次。自香港入境人員憑行前48小時新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境，無須再核酸檢測及隔離檢疫。經珠港口岸進出境的旅客應成功購買車船票後方可前往口岸，自駕車往返的旅客須提前預約，而港珠澳大橋穿梭巴士乘客可以免預約通關。

▼落馬洲口岸重新開放。（圖／南方網）



根據《南方網》報導，落馬洲支線管制站8日6時半已經開放，港鐵東鐵線也恢復載客至落馬洲，首班車於當天5時28分從旺角站開出，6時06分，搭載北上跨境旅客的首班車抵達落馬洲站。

報導提到，現場至少有百名以上的乘客，不少人下車後迫不及待趕往離境大堂「啪卡」入閘。有乘客表示，心情非常激動，期待盡快與家人重聚。

據了解，經深圳灣、文錦渡、落馬洲支線（福田）這3個陸路口岸通關獲每日單向配額5萬個，須提前預約配額。其中，落馬洲支線（福田口岸）獲最多配額，有3.5萬個，預計面臨較大通關壓力。