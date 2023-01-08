華府30億美元助基輔　烏克蘭稱俄國擬再動員50萬人

▲美國宣布再軍援烏克蘭30億美元，包括布萊德雷步兵戰車等。（圖／路透）



文／中央社

美國宣布再軍援烏克蘭30億美元，白宮稱這是美國迄今對基輔當局的最大宗援助案。另外，烏克蘭軍情局高官說，俄羅斯去年10月募兵30萬人之後，1月會再下令動員多達50萬名新兵。

●美國再軍援烏克蘭30億美元 迄今最大宗援助案

美國6日宣布對烏克蘭軍事援助30億美元（約新台幣915億元），白宮表示這是美國迄今對基輔最大宗援助案。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）指出，這項軍援預料包括布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）、防地雷反伏擊車（MRAP）、其他運兵車和自走砲。

布萊德雷步兵戰車通常備有25公厘機砲、7.62公厘機槍和反坦克飛彈，這型步兵戰車將增強烏軍戰力。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）准將表示：「這不是坦克，卻是坦克殺手。我們有信心，這種步兵戰車將增強他們的戰力。」

▲德國政府發言人6日指出，數周內將供應40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭。（圖／取自facebook.com/Bundeswehr）



●德國：數週內運交40輛貂鼠式步兵戰車給烏克蘭

德國政府發言人6日指出，數週內將供應40輛貂鼠式步兵戰車（Marder Infantry Fighting Vehicles）給烏克蘭，作為與美國協調新階段的援烏計畫一環。

美國總統拜登（Joe Biden）和德國總理蕭茲（Olaf Scholz）5日宣布，兩國將運交裝備強大的步兵戰車幫助烏克蘭對抗俄羅斯入侵。

德國政府發言人赫伯史揣特（Steffen Hebestreit）指出，運交40輛貂鼠式步兵戰車，足夠一個營的裝備。

赫伯史揣特說：「這40輛步兵戰車將在今年第1季準備妥當，以便到時交付烏克蘭。」他還表示，烏軍使用這種戰車的訓練將在德國進行。

●俄羅斯宣稱為東正教耶誕節停火 前線砲擊未息

俄羅斯宣稱已下令部隊停火，單方面休戰，但烏克蘭堅不同意，兩國6日持續在烏國前線交火。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令，為了慶祝俄國東正教耶誕節（Orthodox Christmas），從1月6日中午開始停火36小時。

但烏克蘭堅稱不會停止戰鬥，還說俄國所謂「停火」只是場面話，真正目的是要爭取時間增援，因為俄軍本週遭逢重大損傷。

在烏克蘭東部克爾米納（Kreminna）附近的前線，當遠處傳來爆炸聲響時，化名為維什尼亞（Vyshnya）的烏克蘭士兵說：「什麼停火？你有聽到（爆炸聲）嗎？如果他們一直開火，是想達到什麼目的？我們知道，因為我們已經學會不要相信他們。」

俄羅斯國防部表示，俄軍從莫斯科時間中午開始在衝突的「整條接觸線」遵守停火命令，同時說，烏克蘭仍繼續砲轟人口稠密的地區及軍事陣地。

路透社記者確實聽到爆炸聲，烏克蘭前線部隊說，那是俄羅斯火箭來襲的聲音，烏軍以坦克砲轟還擊。

▲普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜。（圖／路透）



●普丁無意終戰？ 烏克蘭：俄擬再動員50萬人參軍

烏克蘭軍情局副局長史基比茨基（Vadym Skibitsky）表示，俄羅斯去年10月募兵30萬人之後，1月將再度下令動員多達50萬名新兵參軍，這是俄國總統普丁無意結束戰爭的另一個明顯跡象。

英國「衛報」（The Guardian）報導，史基比茨基指出，烏克蘭認為募集新兵將是俄國在今年春夏，對烏克蘭東部及南部發動一系列攻勢的一環。

他說，烏克蘭預期俄羅斯將在冬季假期結束後，於1月15日宣布最新一波動員令。

但俄國否認準備展開第2波動員，普丁上月表示，討論新一波動員「毫無意義」，聲稱已獲動員者只有半數派往烏克蘭。

普丁等俄國官員過去也曾否認發起動員計畫的消息，但最終仍於去年9月下令局部動員。

俄國極端主義民族主義評論家、前情報員史特雷科夫（Igor Strelkov）則是預測，莫斯科當局將於下個月宣布動員令。

史特雷科夫說：「後續將有第2波動員，我們不得不進行第2波動員，也許還會有第3波。為了戰勝烏克蘭，我們需再徵召至少50萬名士兵。」他也指出，新的動員令將於2月下旬、戰爭屆滿1週年時展開。

●聯合國評估烏克蘭電信受損狀況 重修需近550億

聯合國旗下國際電信聯盟6日公布報告說，烏克蘭需要至少17億9000萬美元才能將電信產業恢復到戰前水準。報告指控，俄軍已將烏克蘭某些地區的電信網路「完全摧毀或占領」。

總部設於日內瓦的國際電信聯盟（ITU）是在去年4月接受委託，進行這項敏感且早在預料中的損害評估，以了解烏克蘭通訊網路在去年2月俄軍入侵後所受到的損壞程度。

針對俄烏戰爭最初6個月所提出的這項報告指出，在烏克蘭24州中，有十多州的通訊基礎設施遭到相當嚴重的損毀。

報告中說：「自從軍事攻擊展開以來，入侵部隊為了自己的利益和需求，而將烏克蘭境內臨時占領區和交戰地區的公私地面通訊系統和重大基礎設施的正常運轉完全破壞或占領。」

報告並指控，俄軍已將烏克蘭原由國際電信聯盟設定的電話區號，擅自轉接到俄羅斯的區號，同時俄方對烏克蘭發動了1123次網路攻擊。