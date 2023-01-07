普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜　在身上劃好幾次十字

▲普丁獨自出席「東正教耶誕節」禮拜。（圖／路透）



文／中央社

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天獨自出席在克里姆林宮大教堂舉行的東正教耶誕節禮拜，並未與其他教徒一起參加公開慶祝活動。

俄羅斯新聞社（RIA）指出，這是普丁多年來首次在莫斯科，而非首都周遭地區慶祝耶誕節。

俄羅斯國營電視台播放兩段普丁在鍍金的聖母領報大教堂（Cathedral of the Annunciation）內直播片段，當時東正教神父在主持午夜禮拜，即所謂的「聖禮儀」（Divine Liturgy）。

許多東正教徒是在1月6日到7日慶祝耶誕節。

穿著藍色夾克和白色高領毛衣的普丁是唯一參加禮拜的人，在電視轉播鏡頭切到莫斯科救世主大教堂（Christ the Saviour Cathedral）的公開禮拜前，可以看到普丁在身上劃了好幾次十字。

普丁去年與數千人一起慶祝復活節，去年耶誕節在莫斯科郊區的新奧加廖沃（Novo-Ogaryovo）官邸獨自度過。2021年，普丁在諾夫哥羅（Novgorod）參加公開的聖禮儀。

俄羅斯東正教會支持俄國在烏克蘭的戰爭。俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）5日呼籲俄烏雙方遵守普丁宣布的36小時耶誕休戰協議。

基里爾6日批評烏克蘭鎮壓一個與俄國有聯繫的東正教教會分會。烏克蘭安全部門搜查該教會擁有的房產，上月還指控一名高階神職人員，藉由支持俄羅斯的政策，進行反烏活動。

基里爾說：「讓我們為弟兄姊妹禱告，我們要有信心，相信這些惡毒的仇外心態總有一天會消失。」他並嘲笑烏克蘭試圖摧毀在烏國的教會是「可悲的企圖」。