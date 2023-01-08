台灣設計師獲德國紅點空間傳播大獎　後疫情時代，極簡無壓撫慰所有不安

文／時尚家居

年年都有新作問鼎國際的浩室設計，獲獎紀錄輝煌卻擁有低調專注的設計人性格。2022年在全球角逐的工業設計界奧斯卡獎項「紅點品牌與傳播設計獎」（Red Dot Award : Brands & Communication Design）萬件作品當中，再次以《TRI WELLS Dental Clinic》脫穎而出，獲得「空間傳播-室內設計」類別Winner榮耀。

2022 Red Dot Award 德國紅點．品牌與傳播設計獎殊榮

自1993年以來，德國紅點每年都會邀請國際機構、設計師和公司參與紅點獎：品牌與傳播設計，由專業紅點評審團對品牌和傳播設計作品進行評估。獲獎要素必須是以專注品牌形象、設計的獨創性及創造力、品質與創新延伸到空間可理解性的情感意義，綜合各個面向都優秀突出者，才有機會獲得評審青睞，身為台灣室內設計品牌的浩室設計，能夠屢屢打破框架，完成國際關注作品，獲獎實屬難得。

獲得2022德國紅點品牌與傳播設計獎「空間傳播-室內設計」類別Winner榮耀的作品TRI WELLS 三井牙醫，跳脫以往牙醫診所較為制式僵化的冰冷及過於精緻科技感的呈現，使用質樸的手感塗料、原始結構天花板融合大量圓弧曲面，以低彩度色調打造極簡無壓的空間本質。

專注細節，貼近使用者感受

在TRI WELLS Dental Clinic空間當中，浩室設計非常敏銳地嗅出後疫情時代的變化，因為疫情關係，讓民眾待在室內的時間大幅增加，所以想讓居家空間增加自然元素，尤其讓患者接受治療的診所空間，更加需要緩解緊繃壓力的氛圍。

甫進入室內，Jo Malone的清新香氛撲鼻而來，整體空間大量使用木作工藝，曲型牆面、圓弧天花甚至候位椅都是特殊橢圓造型，去除稜角的所有細節都在考驗師傅手藝。大面積的米灰色調手感塗料與三井牙醫的品牌藍綠色結合，讓整體空間既活潑又和諧。

為了撫慰患者不安的思緒，柔化心理的抗拒感，運用低彩度的環境色域及大量暖白間接照明，醫者亦能在純淨溫暖的基調中緩解高壓的工作步調，以更具親和力的態度拉近醫病間的距離。不只是單純的牙醫診所，更是集合所有舒緩的元素，成功砌築出有如在自宅般接受療程的感受。

複層結構中，一樓內部溫雅不躁進的質地，透過大開幅的落地窗緩緩向外流洩，讓患者從戶外至步入診所的緩衝地帶中。

如此發揮職人精神的工藝細節、用心著墨使用者感受及顛覆既往印象的診所空間呈現，難怪能夠獲得以嚴格著稱的德國紅點評審團目光，獲獎實至名歸。

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