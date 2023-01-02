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跨年夜愛人拒見面！驚覺是「大嬸」男教授崩潰　借25萬變贈與沒了

▲每個人對是否該留前任伴侶送的禮物都有不同看法。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲許姓教授回台見不到「女友」，認為遇上感情騙子，提告想討回25萬，法官認為無法證明是「借貸」關係還是「餽贈」，判許敗訴。（圖／免費圖庫PIXABAY）

記者蔡怡萍／新北報導

一名到大陸當大學副教授的許姓單親爸，網戀在台灣的江姓女子，原以為2人互動熱絡、互許終身，也借了25萬給江女裝潢房子，而許男在2021年最後一天回台急著想見心上人，許女卻藉口跨年與友人玩樂宿醉拖延避不見面，許男認為自己遭愛情詐騙，提告想討回25萬，更發現江女不是她所說的小自己4歲、而是已經52歲，但法官認為無法確認這25萬是「借貸」還是「餽贈」，判許男敗訴。

許男提告主張，他在2021年9月間，與數年前在酒吧認識的江女透過網路重新連繫後，江女以疫情影響收入、需要現金裝潢房子為由，陸陸續續向他借了25萬，他基於信任未開立收據、僅以口頭約定還款。

許男表示，雖然聊天3個月之間以夫妻相稱、言語親密，但都只是在網路上交談、沒有碰面，更沒互許未來，他頂多談得上對江女有愛意、有意追求，但他自己也只是一個老師，上有雙親、下有一個孩子要養，怎麼可能會對網路上的「女友」在短時間內就贈與25萬，且江女還大剌剌主張那是自己要追求她的「餽贈」，受之無愧、不願還錢。

許男強調，在2021年12月31日，他從大陸回台想與江女碰面，江女卻以與友人跨年玩得太嗨宿醉，拖延不與他相見，他認為江女是刻意話術不想還錢，報警並提出訴訟，更在調戶籍謄本的過程中，發現江女根本不是她所說的小他4歲，而是大他5歲，已經52歲，也不是未婚、還離過2次婚，怒指江女手段高明刁鑽，字字句句都是謊言。

但江女表示，25萬是2人交往期間許男積極的示好，為追求她心甘情願的贈與，毫無借貸關係；法官檢視資料後，許男曾傳訊「北鼻，我是認真的。這次不會再錯過妳了。本來覺得妳不會跟著我，不敢下決心追妳。現在不怕了。知道妳會對我好。我愛妳。」稱江女為老婆、親愛的不計其數，有心想結為長期伴侶或夫妻，常常見交往間互相送禮、餽贈，許男也無從證明2造間有借貸的共識，因此駁回許討25萬的要求，全案可上訴。

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