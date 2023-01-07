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大陸 大陸焦點 特派現場

地表人類最大遷徙模式回歸　為期40天超20億人春運啟動

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

被稱為「地表人類最大遷徙」的大陸春運（春節運輸）今（7）日正式啟動，在外求學、打工的民眾可以開搶除夕當天及春節前後的火車票。受疫情影響，大陸春運已停滯3年，規模劇減，不過，在中央放寬防疫規定，「乙類乙管」正名後的首個春運，官方預計客流總量將超20億人次，恢復到以往規模，部分歸鄉之途將再現「一票難求」的情況。

▲大陸2023春運正式啟動。（圖／CFP）

▲大陸各地火車站陸續湧現返鄉人潮。（圖／CFP）

《中新網》報導，今（2023）年春運從1月7日開始，到2月15日結束，共40天。防疫政策調整後，今年春運客流量明顯回升。2023年春運超20億人次將出行，恢復到2019年同期7成。

春運工作專班副組長、交通運輸部副部長徐成光表示，初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5%，恢復到2019年同期的70.3%。

從旅客結構組成分析，探親流約佔客流的55%，務工流約佔24%，旅遊和商旅出行分別約佔10%。此外，徐成光強調，與往年相比，2023年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。

依照大陸火車票提前15天發售的設計，旅客7日起便可購買21日（除夕）當天的火車票，12日可購買26日（初五）返程的火車票。大陸官方售票系統《12306》顯示，1月20日（小年夜）當天北京至鄭州的高鐵／動車車票只剩極少數車次還有餘票，商務座、一等座也被搶購一空，K字頭、Z字頭（綠皮列車）等車票也幾乎售罄；北京至武漢的高鐵／動車餘票也所剩無幾。不少熱門線路的火車票已經售罄。

▲疫情前的北京首都機場在春運期間擠滿了返鄉出遊民眾。（圖／CFP）

▲疫情前的北京首都機場在春運期間擠滿了返鄉出遊民眾。（圖／CFP）

除地面運輸，大陸空運內陸航班也持續增加，尤其是前往度假勝地的機票更是價格飛漲，北京-三亞、上海-北京、北京-海口、深圳-昆明、深圳-重慶、杭州-昆明、深圳-成都等航線訂票量位居前幾名，除夕前夕北京飛三亞的單程機票價格更超過3000元人民幣（約13200元新台幣）。

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