銀行女行員勾結詐騙集團「洗錢2000萬」　警攻堅逮10匪...救6豬仔

▲桃園檢方查獲中國信託朱姓行員勾結詐騙集團，並搜索成功分行等20處。（圖／中信南港金融園區／翻攝自中信官網）

記者楊熾興／桃園報導

桃園檢方查出中國信託銀行成功分行29歲朱姓女行員，涉嫌勾結詐騙集團成員，提高轉帳額度協助詐騙集團漂白贓款，拘提朱姓行員等10人外，還救出遭因禁的6被害人，同時也凍結詐騙金額2200餘萬元，6日並向法院聲請羈押7人。

▲▼桃園警方甫於5日在楊梅區攻堅踹門救出遭詐騙集團非法拘禁5人。（圖／資料照片）

桃園地檢署李佩宣檢察官5日指揮臺北市政府警察局刑事警察大隊、士林分局、南港分局、文山第一分局、中壢分局，偵辦中國信託商業銀行勾結詐欺集團犯罪，持法官核發搜索票，搜索包括中國信託商業銀行成功分行、江翠分行等20處，拘提被告10人,並救出被害人6人，且凍結被害人遭詐騙款項達2200餘萬元。

經檢察官偵查後，認中信銀行成功分行朱姓女行員與詐騙集團合作提供人頭戶權限開放，讓詐團得以進行高額滙款及提款，6日晚間將朱姓等被告涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織及違反洗錢防制法第14條第1項之洗錢等罪嫌，向桃園地院聲請羈押朱姓行員等7人具保1人。