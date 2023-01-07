小三通重啟首日採檢37人！中國入境「再增286人確診」最新陽性率曝

▲小三通重啟首日 。（圖／台商提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防中國大陸疫情，國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，中央流行疫情指揮中心今（7）日公布最新採檢結果，1月5日總計1284人入境，驗出286人陽性，陽性率22.3%。

中國大陸今年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬地區民眾春節交通專案乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

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▲中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心公布1/5陽性率。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，1月5日總計有1284人入境，分別從桃園機場、松山機場，高雄機場抵台，有驗出286人陽性，陽性率22.3%。從1月1日至1月5日已經進行5283件唾液PCR檢測，其中有1111件陽性，陽性率約21%。此外，今天起金馬小三通乘客春節專案復航，莊人祥說，首日僅一航班，從金門出航迎回37名民眾，都會進行唾液PCR採檢。

至於中國大陸入境者病毒基因定序，莊人祥表示，目前仍維持驗出三種變異病毒，以BA.5.2、BF.7為最主要，另外還有少部分BA.5.1，後續會持續彙整，下周一進行公布。