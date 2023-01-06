　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

斜槓黑幫！會長教唆小弟砸工地　還組戀愛詐騙團「海削1.4億」

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前執行黑幫掃蕩，發現竹聯幫仁堂明仁會桃園分會長，涉嫌找旗下小弟前往桃園地區工地，丟擲石頭、持棍棒砸毀工地內部設施，甚至還囂張的沿路潑漆、砸車，警方最後逮捕分會長在內等20人；刑事局同時破獲天道盟太陽會成員，找來多名男子設局誆騙女網友，短短2個月間騙走1.4億元。

刑事局四大隊在日前接獲報案，在桃園地區的某建設公司工地，遭人侵入破壞，持石頭、棍棒砸毀工地內設施，甚至還沿路潑漆、砸車，行徑相當囂張，警方隨即介入追查幕後主嫌。

▲▼警方查獲明仁會桃園分會長涉嫌教唆小弟砸工地。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方查獲明仁會桃園分會長涉嫌教唆小弟砸工地，警方事後逮捕20多人到案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會的32歲的洪姓桃園分會長，在幕後教唆旗下10多名小弟持棍棒前往砸工地，事後一舉將洪姓分會長在內等20人逮捕到案，另外還查獲1公斤K他命毒品。

警方發現，洪姓男子等人，正準備成立詐騙機房，所幸被警方一舉破獲，搜出代表幫派組織的信物、匾額以及服飾，訊後將一干人等依照《組織犯罪條例》、毒品等罪嫌送辦。

▲▼天道盟太陽會成員組戀愛詐騙團，2個月騙走女網友1.4億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲天道盟太陽會成員組戀愛詐騙團，2個月騙走女網友1.4億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，刑事局七大隊也在接獲多名女子遭人詐騙，循線發現天道盟太陽會的22歲楊姓成員、34歲的吳姓男子涉入其中，楊、吳找來旗下小弟，利用交友軟體，隨機與女網友談心，假借交往取得信任。

取得信任之後，再推薦購物網站給被害人，佯稱可以投資賺錢，初步估計，2個月來，已有20人向警方報案，清查不法獲利達1.4億元，不排除有更多人受害，其中1名女子就被騙走3百萬元，最後警方逮捕23人，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。

ET快訊
今晚降溫！直逼冷氣團　極渦偏強「下波極寒時間曝」
王世堅「拒領6千元」！　開嗆：那個男人耍賴了
情侶雙亡！遭國光客運撞噴慘死　鑑定結果出爐
獨／超離奇！新北孝子探望老母　衝進墓園「頭破血流」慘死
快訊／小甜甜再發聲！　隔空放話宋先生：歡迎拿證據出來對質
女業務裸下身！　滑進摩鐵纏綿副院長
製造業大缺工！文組女進半導體　年薪跳到160萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

情侶網咖包廂激戰聲浪擋不住　他隔壁伸手機偷拍...下場慘了

斜槓黑幫！會長教唆小弟砸工地　還組戀愛詐騙團「海削1.4億」

情侶雙載遭客運撞飛慘死「司機沒責任」　鑑定結果：責任都在他

大里惡火釀5死　倖存阿公說法反覆...最新版本：燒洗腎止血帶殺蛇

獨／超離奇！護欄有缺口…新北孝子騎車衝進墓園「頭破血流」慘死

怪招闖空門！「釣魚線大盜」街頭賣贓物　狼狽遭逮畫面曝

男摸黑偷珍貴漂流木　車尾燈未開露餡...落跑硬闖河床受困被逮

快訊／高雄郵差送信遭獒犬攻擊！　「四肢被狂啃」大噴血

牽手滑進摩鐵！副院長妻撂人破門　女業務「下身失蹤」被抓姦

南警執行清源專案　破獲毒品分裝工廠！起出1933包毒咖啡超驚人

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

鍾欣凌誇小甜甜「很溫暖的女生」　得知她新聞「不敢打擾」：真的不容易

小甜甜遭家暴..白家綺阻驗傷「要她原諒」　曝老公零道歉「沒打第二次，就是最大道歉」

《青3》余景天「機場遭警察拉扯」！　衝突畫面曝光...粉絲激吼：別推他

情侶網咖包廂激戰聲浪擋不住　他隔壁伸手機偷拍...下場慘了

斜槓黑幫！會長教唆小弟砸工地　還組戀愛詐騙團「海削1.4億」

情侶雙載遭客運撞飛慘死「司機沒責任」　鑑定結果：責任都在他

大里惡火釀5死　倖存阿公說法反覆...最新版本：燒洗腎止血帶殺蛇

獨／超離奇！護欄有缺口…新北孝子騎車衝進墓園「頭破血流」慘死

怪招闖空門！「釣魚線大盜」街頭賣贓物　狼狽遭逮畫面曝

男摸黑偷珍貴漂流木　車尾燈未開露餡...落跑硬闖河床受困被逮

快訊／高雄郵差送信遭獒犬攻擊！　「四肢被狂啃」大噴血

牽手滑進摩鐵！副院長妻撂人破門　女業務「下身失蹤」被抓姦

南警執行清源專案　破獲毒品分裝工廠！起出1933包毒咖啡超驚人

三星Micro LED電視2023年終於開賣　CES首現身但搞神秘

通膨還沒完？12月CPI年增2.71％　累計去年CPI漲2.95％

卡哇依！DoMo集團聯手LAIMO　打造「彩繪露營車」預約排到暑假

中華電信雲端POS服務　助餐飲業達「三省」效果精準預判供需

情侶網咖包廂激戰聲浪擋不住　他隔壁伸手機偷拍...下場慘了

理財周刊／台股年前震盪整理　投資人保守為上

2023兔年卦象出爐！命理師警告注意「8大事」：搶劫、裁員潮

失戀想報復女友！他借高利貸瘋狂灑錢　重利壓榨工作20hrs還不完

疫情再起《水星的魔女》最終回串流慢一天播　網哭：斷網一天避雷

網傳營養午餐蔬菜農藥超標！金門縣府澄清：不定期稽查、嚴格把關

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

嘉義女「睡到一半下體被痛醒」　驚見陌生男嚇傻

快訊／「購物站天后」深夜移送北檢

即／台南2大車「包夾」女騎士慘死

洗錢水房勾結女行員　快速調整轉帳千萬額度

內湖宅配倉庫大火！黑煙直竄天際

即／郵差送信遭獒犬攻擊！　四肢慘遭啃咬

女遭「部落3哥哥」性侵！1人還當選鄉代

大樹鄉槍殺2命案　麵包師殺前妻2友人逃死

「購物站天后」遭搜索　涉炒股票

林為洲爆　民眾目擊回填廢棄物

大里火警5死！倖存阿公疑「淋高粱點火」驅蛇

快訊／台中大里惡火5人死亡…年紀最小僅6個月

更多熱門

相關新聞

金兔迎春雲林年貨大街in斗南　邀民眾作伙送愛心

金兔迎春雲林年貨大街in斗南　邀民眾作伙送愛心

為讓鄉親感受年節氣氛採購年貨更便捷，雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，不僅邀請雲林縣各鄉鎮市之農特產品及年貨、美食小吃參加，更推出不少促銷特價展售，吸引周邊鄉鎮鄉親前來搶購。今（6）日為宣傳「2023金兔迎春雲林年貨大街」召開記者會，廣邀各地民眾遊雲林逛年貨做愛心。

涉賄選被交保　邱莉莉：尊重調查

涉賄選被交保　邱莉莉：尊重調查

神蹟！撿到金戒指請示神尊　他竟擲出「站杯」

神蹟！撿到金戒指請示神尊　他竟擲出「站杯」

南警破獲毒品咖啡包分裝工廠

南警破獲毒品咖啡包分裝工廠

機車跨雙黃對撞　外送餐點滑出置物箱成「在地美食」

機車跨雙黃對撞　外送餐點滑出置物箱成「在地美食」

關鍵字：

竹聯幫仁堂明仁會天道盟太陽會影音

讀者迴響

熱門新聞

老公深夜開戰「先踹我才回擊」！

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

女星「公親變事主真倒楣」秒刪文！

律師看完小甜甜夫妻對質3畫面：有貓膩？

女住戶揭教會「集體發功」超擾民　爆宋逸民夫妻真實互動

台中7口之家5死　長子憔悴「接受現實」：都是命

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

快訊／小甜甜不後悔：封殺又怎樣！

快訊／小甜甜看到尪FB「震驚了」！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

白家綺驚爆國中霸凌！

小甜甜傷勢曝光！尪：忍妳5分鐘了

台中凌晨惡火　「三代六口」5無生命跡象

砸7萬買「2本刮刮樂」實測！他驚1序號很旺

白家綺離婚史被挖！網灌爆：前夫不也只外遇1次

更多

最夯影音

更多
女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原

女模仿超夯美劇《星期三》　水中大跳「活屍舞」神還原
娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

娃起身沒站穩「水中左右擺」　自己拍胸安慰...爸媽笑翻XD

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

梅西世足奪冠光榮回歸母隊　巴黎聖日耳曼全體列隊迎接

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

是鴨鴨！超Q寶寶變裝　照鏡子露燦笑興奮尖叫

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

丟丟妹超短裙+薄紗現身　親赴離婚官司不發一語

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面