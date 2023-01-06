斜槓黑幫！會長教唆小弟砸工地　還組戀愛詐騙團「海削1.4億」

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前執行黑幫掃蕩，發現竹聯幫仁堂明仁會桃園分會長，涉嫌找旗下小弟前往桃園地區工地，丟擲石頭、持棍棒砸毀工地內部設施，甚至還囂張的沿路潑漆、砸車，警方最後逮捕分會長在內等20人；刑事局同時破獲天道盟太陽會成員，找來多名男子設局誆騙女網友，短短2個月間騙走1.4億元。

刑事局四大隊在日前接獲報案，在桃園地區的某建設公司工地，遭人侵入破壞，持石頭、棍棒砸毀工地內設施，甚至還沿路潑漆、砸車，行徑相當囂張，警方隨即介入追查幕後主嫌。

▲警方查獲明仁會桃園分會長涉嫌教唆小弟砸工地，警方事後逮捕20多人到案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方鎖定竹聯幫仁堂明仁會的32歲的洪姓桃園分會長，在幕後教唆旗下10多名小弟持棍棒前往砸工地，事後一舉將洪姓分會長在內等20人逮捕到案，另外還查獲1公斤K他命毒品。

警方發現，洪姓男子等人，正準備成立詐騙機房，所幸被警方一舉破獲，搜出代表幫派組織的信物、匾額以及服飾，訊後將一干人等依照《組織犯罪條例》、毒品等罪嫌送辦。

▲天道盟太陽會成員組戀愛詐騙團，2個月騙走女網友1.4億元。（圖／記者邱中岳翻攝）

另外，刑事局七大隊也在接獲多名女子遭人詐騙，循線發現天道盟太陽會的22歲楊姓成員、34歲的吳姓男子涉入其中，楊、吳找來旗下小弟，利用交友軟體，隨機與女網友談心，假借交往取得信任。

取得信任之後，再推薦購物網站給被害人，佯稱可以投資賺錢，初步估計，2個月來，已有20人向警方報案，清查不法獲利達1.4億元，不排除有更多人受害，其中1名女子就被騙走3百萬元，最後警方逮捕23人，訊後依照詐欺、《組織犯罪條例》等罪嫌送辦。