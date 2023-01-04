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冷空氣潰流！過年前恐大降溫　鄭明典：可能再次負北極振盪

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲過年前恐大降溫，圖為電腦模式模擬台北未來溫度圖。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（4日）表示，過年前一周，有些預測會大降溫，主要是北方強冷高壓南下，趨勢上配合負北極振盪帶來冷空氣，但仍有變動度。中央氣象局長鄭明典也說，又可能產生極區冷空氣潰流，也就是再引發一次負北極振盪事件。

彭啟明在臉書說，今日水氣稍微減少一點，白天回溫，早晚仍涼，北部朋友可以期待周末天氣，年前少有可以大掃除好時機，預期將轉晴，但溫度會略降，有機會降到13-15度，中南部持續穩定天氣。

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彭啟明指出，過年前一周，有些預測會大降溫，主要是北方強冷高壓南下，預測上有稍穩定趨勢，趨勢上配合負北極振盪帶來冷空氣，但台灣仍是冷空氣勢力影響的邊緣，強度上仍有變動空間。

▼過年遇到24節氣的「大寒」。（圖／資料照）

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

彭啟明提到，縱使冷空氣不來，周四是24節氣的「小寒」，1/20年假放假第一天是「大寒」，統計上就是最冷的氣候值，該保暖的衣服仍要準備。

2022年12月有兩波寒流來襲，就是因「負北極振盪」。鄭明典在臉書表示，剛結束的「負北極振盪」，顯著負指數持續將近1個月；北極圈上空極渦快速增強中，表示北極圈上空冷空氣正快速累積，這樣現象通常不會很穩定，有可能激發一次平流層暖變，平流層暖變訊號往下傳，又可能產生極區冷空氣潰流，也就是再引發一次負北極振盪事件，值得持續觀察。

▼鄭明典說，下方直條圖是「北極振盪指數」，圈起來是剛結束的「負北極振盪」，顯著持續將近1個月；上方箭頭指的藍色區塊，表示北極圈上空極渦快速增強中。（圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

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