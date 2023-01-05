終於放晴！明乾冷空氣到「越晚越冷」探11℃　下周東北季風再轉雨

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天冷空氣減弱、氣溫略升，北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨。明天有一波乾冷空氣掠過，晚上開始轉乾，周六晚、週日清晨最低溫降至11度左右。下週二東北季風增強，北部、東半部再轉有雨型態。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今日白天起冷空氣減弱，氣溫略升，西半部晴時多雲、日夜溫差大；北海岸、大台北東側及東半部偶局部短暫雨的機率。各地區平地氣溫：北部15至22度，中部12至26度，南部13至28度，東部12至26度。

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▲左圖：5日4：30外線色調強化雲圖顯示，北海岸、東北部有較多低雲。中圖：4：30雷達回波合成圖顯示，北海岸、東北角有降水回波。右圖：4：30累積雨量圖顯示，北海岸、東北角降雨較明顯。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

明(6)日乾冷空氣前緣掠過，北、東仍有局部短暫雨，晚起轉乾，連日迎風面濕涼多雨停歇；氣溫漸降。週六、下週日(7、8日)乾冷空氣南下，各地晴朗、白天舒適，週六晚至下週(8)日晨，因「強輻射冷卻」加持，本島平地最低氣溫將降至11度左右。下週日白天起至週一(9日)冷空氣明顯減弱，氣溫回升；各地晴時多雲，白天溫暖舒適、早晚涼，日夜溫差大。

下週二、三(10、11日)東北季風略增強，北部、東半部有局部短暫雨，中高層雲系移入，西半部有零星飄雨的機率；氣溫略降，北台偏涼，中南部白天舒適、早晚涼。第8至10天(12至14日)的模擬，大氣逐漸增暖，為「暖陽如春」易起霧的型態。