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歲末福兔迎祥來！金山區公所寒冬送暖心　陪伴弱勢家戶歡喜迎新年

▲▼ 金山區公所歲末發送愛心 。（圖／公所提供）

▲▼ 金山區公所歲末發送愛心 。（圖／公所提供）

記者戴上容／新北報導

時序已進入寒冬之際，金山區公所於春節前夕1月6日(五)舉辦「112年寒冬送暖」活動，現場發送民生物資及金山區公所兔年限定「福兔迎祥」年節紅包，陪伴弱勢家戶歡喜迎新年。今年特別邀請獲得新北市人民團體領航銅獎的金健康運動舞蹈協會，為現場帶來活絡的氛圍，也再度邀請伊甸視障樂團，透過音樂分享生命、關懷弱勢。


金山區公所每年皆於農曆過年前夕，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款。凝聚各界餽贈，期望讓弱勢家戶都能夠感受到社會關懷的暖意，並從中獲得面對生活挑戰的助力與勇氣。為感謝各機關團體的熱心捐助，特別準備「金山區公所-金山好物集-青春山海線」聯名禮盒，向各界的一片善心致謝。


金山區長廖武輝指出，對於所有參與活動的單位及個人發揮大愛無私的精神，令人十分感動。今年將照顧本區167戶弱勢家庭，現場每一家戶皆會領取現金4000元以上紅包、禮券700元及物資(白米、食用油、泡麵)等生活用品。因為有各界注入的暖流，才能讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬平安過好年。雖然送暖家戶有限，但盼能發揮拋磚引玉之效果，獲得更多民間迴響，共襄盛舉。


受惠者許先生說，歲末年終時，是親人歡喜團聚時刻，非常感謝金山區公所及各界善心人士每年於農曆年前辦理寒冬送暖的溫馨活動，雖然外頭寒氣逼人，但讓我們的心都是暖和的，並能與家人聚在一起感受年節熱鬧的氛圍。

▲▼ 金山區公所歲末發送愛心 。（圖／公所提供）

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