北市內湖分局傳風紀案！男警搜身外籍女挨告　涉洩密又1警遭約談



▲內湖分局傳出警風紀連環爆。（圖／翻攝Google Maps）

記者邱中岳／台北報導

北市內湖分局傳出警風紀案件，1名派出所警員查緝外籍女子違反規定，沒有通知女警協助，竟直接幫女子搜身，女子心有不甘提出性騷擾告訴，另外，在5日下午，又傳出1名警員替人查個資，分別遭調查局、署政風室約談及行政調查。

據了解，北市內湖分局傳出連環風紀案件，康寧所1名警員在盤查1名越南籍女子，但卻沒有通知女警的情況下搜身，最後外籍女子心有不甘，對該名警員提出性騷擾告訴。

沒想到，又在5日下午時分，傳出警政署政風室協助調查局人員，前往北市內湖分局轄下的派出所，出示通知書，請1名警員回單位協助調查，事後警員說明完後離開。

據悉，該名警員因涉嫌在2019年間，於另間派出所擔任警員時，替人查詢車牌資料，並確認車牌的登記人是否有通緝身分，因是其他案件衍生出來的案外案，所以警員說明完後就離開，前往的人員也並沒有進行搜索。

內湖分局指出，男性警員沒有通報女警協助幫外籍女子搜身，目前依規定受理性騷擾告訴，全案將由婦幼隊進行偵辦，內湖分局也將全力配合。

另外，康樂所警員被警政署政風室人員，因疑似涉及違法查詢個資，是否涉及洩密行為，，目前也要求警員配合檢調偵辦。