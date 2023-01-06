中國入境PCR「4天揪825人確診」陽性率20.6%　每5人有1人陽性

▲中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心1/6公布最新陽性率。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

嚴防中國大陸疫情，國內1月1日起全面針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢，中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新採檢結果，1月4日總計1200人入境，驗出258人陽性，陽性率21.5%；整體而言，1月1日至4日這4天篩檢下來揪出825人陽性，陽性率20.6%，相當於每5人有1人陽性。

中國大陸今年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢。

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指揮中心發言人莊人祥說明，1月4日總計有1200人入境，分別從桃園機場、松山機場，還有一起台中機場醫療專機返台，有驗出258人陽性，陽性率21.5%。從1月1日至1月4日已經進行3999件唾液PCR檢測，其中有825件陽性，陽性率約20.6%。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

莊人祥表示，觀察這4天中國大陸入境旅客陽性率約在17.9%至25%之間挪移，影響每天的陽性率變化，主要跟旅客從中國哪個地區來，和當地的感染狀況有關，也證實中國大陸去年12月迄今的確有一波流行。

高雄市衛生局今日發佈新聞稿說明，1月5日搭乘中國大陸直航班機自小港機場入境旅客計138人，其中唾液PCR檢驗37人檢驗結果為陽性，陽性率達26.8%。莊人祥說明，小港機場昨（5）日是首班自大陸直航班機，5日各機場整體篩檢情況情況，指揮中心預計明日說明。

指揮中心進行唾液PCR最主要目的為偵測中國大陸變異株情況，莊人祥說明，會針對陽性案件中Ct值低於26（病毒量較高）的案件進行定序，1月1日陽性164件，初步有10多件符合條件已完成定序，驗出三種變異病毒，以BA.5.2、BF.7為最主要，另外還有少部分BA.5.1，都是先前常見的病毒株，還沒有看到未知新興變異株。

莊人祥說，由於目前案件數仍少，等累積多一點個案，分布會比較清楚，預計下周一會再進一步說明完整的監測情形。