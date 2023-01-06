中國入境PCR定序出爐！「驗出3種變異株」BA.5.2、BF.7最多

▲桃園機場，資料照。（圖／記者李宜秦攝）

記者洪巧藍／台北報導

因應中國疫情爆發且準備邊境解封，我國從1月1日起針對中國入境航班乘客執行唾液PCR篩檢。中央流行疫情指揮中心今（6）日公布最新定序結果，首日入境陽性個案定序出三種變異病毒，以BA.5.2、BF.7為最主要，另外還有少部分BA.5.1，都是國內已經檢測出現過的變異株。

中國大陸今年1月8日起取消入境隔離政策，有序恢復公民出境旅遊，各國紛紛祭出相關邊境管理措施，指揮中心除維持現行不開放中國觀光客來台之政策外，今年1月1日零時起實施為期一個月（1/1~1/31）的「中國航班乘客加強檢疫專案」，針對中國北京、上海、成都、廈門4個直航航線入境以及金馬小三通乘客，入境時必須在機場或港口進行唾液PCR篩檢，以及早偵測中國大陸變異株流行狀況。

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▲中國大陸入境落地PCR採檢，指揮中心1/6公布最新陽性率。（圖／指揮中心提供）

指揮中心發言人莊人祥說明，目前已經針對1月1日陽性案件當中，Ct值低於26的10多件進行定序，最後結果驗出三種變異病毒，以BA.5.2、BF.7為最主要，另外還有少部分BA.5.1，詳細數字等待累計更多資料後再行公布。

莊人祥也提到，從1月1日至1月4日已經進行3999件唾液PCR檢測，來源分別是桃園機場、松山機場，還有一起台中機場醫療專機返台，其中有825件陽性，陽性率約20.6%。

莊人祥表示，觀察這四天中國大陸入境旅客陽性率約在17.9%至25%之間挪移，影響每天的陽性率變化，主要跟旅客從中國哪個地區來，和當地的感染狀況有關，也證實中國大陸去年12月迄今的確有一波流行。

除中國直航班機於機場進行唾液PCR篩檢，指揮中心也於今（112）年1月6日至1月31日(表定航班抵臺日)，針對自中國啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

▲▼指揮中心先針對大陸直航班機採檢，今起包括港澳轉機者檢疫也加嚴。（圖／指揮中心提供）