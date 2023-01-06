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加了鮑魚、烏魚子！新春限定「海味比薩」開吃　全台限量7000份

▲▼必勝客推「金干蝦」、限量「烏金鮑魚」比薩。（圖／業者提供）

▲最新2款開春比薩開吃了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

過年就是要嗑新口味！人氣速食品牌「必勝客」一口氣推出2款全新開春限定招牌比薩，有放了干貝、炸蝦尬特製金元寶的「金干蝦比薩」，以及全台限量7000份的超奢華「加貝烏金鮑魚比薩」，一次爽吃烏魚子、鮑魚，罪惡爆表，即日起於全門市限時開吃。

▲▼必勝客推「金干蝦」、限量「烏金鮑魚」比薩。（圖／業者提供）

▲超奢華烏魚子鮑魚比薩全台只有7000份。

必勝客開春比薩來了，首推「財圓滾滾金干蝦比薩」，選用鮮美干貝、酥脆炸蝦天婦羅，搭配用金黃餃子皮包進日式和風餡、切達起司丁的特製金元寶，還吃得到珍珠莫札瑞拉起司、北海道起司等雙重濃郁起司口感，即日起正式開賣，也享外帶買大送大、外送買大送小優惠。

另一款則是「奢華加貝烏金鮑魚比薩」全台限量7000份，比薩裡豪邁放了雲林口湖的烏魚子、文火佃煮鮑魚，再搭配鮮嫩干貝佐以特製XO醬，每一口都是濃濃海味，即日起就能開吃。

▲▼NENE CHICKEN推最新「麻藥爽辣炸雞」。（圖／記者蕭筠攝）

▲NENE CHICKEN推最新「麻藥爽辣炸雞」限量開吃。（圖／記者蕭筠攝）

另，NENE CHICKEN近日則強勢推出最新「麻藥爽辣炸雞」，引進韓國原汁原味的特製「最高辣度醬料」，搭配店內招牌炸雞，入口先是吃到經典韓式甜醬滋味，接著竄出辣感，挑戰嗜辣者的味蕾，每份還附贈新鮮香菜任搭，每一口都超滿足。

加碼還有「隱藏版吃法」，點上一份帶有濃郁麻油香的韓式拳頭飯捏成一口吃形狀，沾著超辣醬料打造罪惡「麻藥炸雞拌飯」，通通超欠吃，且麻藥爽辣炸雞除單點、半半炸雞、半半半炸雞組合外，還有「麻藥爽辣炸雞+迷你版韓式拳頭飯」套餐選擇，即日起限時開吃，數量有限、售完為止。

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