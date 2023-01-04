女騎士衰遇移工電動車竄出！重摔趴地抽搐　他愣5秒…車子放倒

記者許權毅／台中報導

台中市大甲區幼九路與工六路口3日17時發生一起車禍事故，一名泰姓移工騎乘電動二輪車自車陣中突然竄出，導致一名直行毛姓女騎士高速撞上，連人帶車噴飛約10公尺遠，20歲泰男一臉慌張四處張望，約5秒後將車子放倒，坐臥在地，毛女一度在地上抽搐，所幸救護人員到場後毛女意識恢復，送醫後只受到擦挫傷。

▲台中大甲發生一起車禍，目擊民眾拍下移工害女騎士撞上後，先是愣住後將車輛放倒，倒臥在地。（圖／民眾提供）



民眾行車紀錄器拍下事發過程，3日17時14分正是下班時間，38歲毛女疑似騎車準備回家，在一處無標線號誌的路口時，突然在轎車車陣中一台電動車竄出，直行毛女撞上後失控，當場重摔，毛女躺在車道上身體不斷抽搐抖動。肇事泰男的車輛原本沒有倒地，左顧右盼後，雙手放開車輛，受傷坐臥在地上。

▲▼台中大甲區3日發生一起車禍，一名移工騎乘電動車從車陣中竄出，害女騎士撞上重摔。（圖／記者許權毅翻攝）



大甲警方到場後初步調查，泰男車輛車頭受損，毛女則是車身左側遭撞，雙方均無酒駕。泰男手腳受傷，毛女則是頭、手腳擦挫傷，經送醫後無生命危險。警方表示，初步肇因泰男未依規定讓車，毛女通過路口未減速，詳細待釐清。

民眾指出，該路段為工業區，附近也並無監視器，車潮大多在上下班時間較多，附近因為是工業區，移工人數不少。

▲女騎士一度在地上抽搐，救護人員到場時意識恢復，身上有多處受傷。（圖／記者許權毅翻攝）