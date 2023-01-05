全國環保夜市大車拚　墾丁大街夜市勇奪「特優」

▲墾丁大街夜市勇奪「特優」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國各地環保夜市PK結果出爐，經由民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查後，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，整體成績獲得最高榮譽「特優」獎，並於日前接受環保署公開表揚。此外，在「改善餐飲廢（污）水排放」指標方面，墾丁大街夜市得全國最高評分，再獲「油污處理」特色獎。

環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市網路票選成績日前揭曉，屏東縣墾丁大街夜市無論是得票數或是環境指標星等，皆票選為非六都第一名。而由專家學者組成之秘密客實地訪查亦已完成，在加計秘密客實地訪查成績後，墾丁大街夜市仍維持非六都第一名的成績，顯示墾丁大街夜市的努力不僅庶民有感，也同樣獲得專家學者肯定。

環保局顏幸苑局長表示，這次環保夜市評鑑指標有「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（污）水排放」及「環境與公廁清潔」等5面向環保措施，優異成績單係由環保局、墾管處、公路總局三工處楓港工務段、墾丁大街自治管理委員會及夜市各攤商共同協力創造出來的，讓墾丁大街這個聞名中外的旅遊勝地不僅顧經濟也能兼顧環境。

縣長周春米表示，這次環保夜市評鑑全國僅有臺南復華夜市、屏東墾丁大街夜市及花蓮東大門夜市等三處獲得特優，墾丁大街夜市為全國唯一省道上的夜市，獲此成績實屬不易，但得獎不是結束而是承擔下一階段責任的開始；歡迎各地的遊客來旅遊享受墾丁大街夜市美味小吃的同時，別忘了為環境盡一份心力。