　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全國環保夜市大車拚　墾丁大街夜市勇奪「特優」

▲墾丁大街夜市勇奪「特優」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁大街夜市勇奪「特優」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全國各地環保夜市PK結果出爐，經由民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查後，屏東縣墾丁大街夜市脫穎而出，整體成績獲得最高榮譽「特優」獎，並於日前接受環保署公開表揚。此外，在「改善餐飲廢（污）水排放」指標方面，墾丁大街夜市得全國最高評分，再獲「油污處理」特色獎。

▲墾丁大街夜市勇奪「特優」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲墾丁大街夜市勇奪「特優」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

環保署「2022迺夜市Joy環保」環保夜市網路票選成績日前揭曉，屏東縣墾丁大街夜市無論是得票數或是環境指標星等，皆票選為非六都第一名。而由專家學者組成之秘密客實地訪查亦已完成，在加計秘密客實地訪查成績後，墾丁大街夜市仍維持非六都第一名的成績，顯示墾丁大街夜市的努力不僅庶民有感，也同樣獲得專家學者肯定。

環保局顏幸苑局長表示，這次環保夜市評鑑指標有「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（污）水排放」及「環境與公廁清潔」等5面向環保措施，優異成績單係由環保局、墾管處、公路總局三工處楓港工務段、墾丁大街自治管理委員會及夜市各攤商共同協力創造出來的，讓墾丁大街這個聞名中外的旅遊勝地不僅顧經濟也能兼顧環境。

縣長周春米表示，這次環保夜市評鑑全國僅有臺南復華夜市、屏東墾丁大街夜市及花蓮東大門夜市等三處獲得特優，墾丁大街夜市為全國唯一省道上的夜市，獲此成績實屬不易，但得獎不是結束而是承擔下一階段責任的開始；歡迎各地的遊客來旅遊享受墾丁大街夜市美味小吃的同時，別忘了為環境盡一份心力。

ET快訊
家屬嗆醫護「她真的不行再通知」！　老婦遺體沒人領
相撞前畫面曝！乘客突「急拍機長肩」　下秒玻璃全碎噴飛
田馥甄滑倒重摔！　腰椎受傷躺半個月痛到哭
OL午休激戰小王！　公司廁所爽玩不同體位
認主持過活動！　小禎「大動作切割宋逸民教會」
快訊／板橋恐怖意外！　電瓶爆裂「腐蝕水」噴30歲男眼睛
全國首例！　290民眾集資告2人「當選無效」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自行車鐵架斷裂！美19歲青年雨夜困台東　大武警熱心協助

桃園市議會國民黨團總召交接　張善政期許府會密切配合

全國教育與文化科長聯席會議　台東獲藝術與美感深耕計畫績優縣巿

全國環保夜市大車拚　墾丁大街夜市勇奪「特優」

台東警察分局結合郵局實施防搶演練　讓民眾安心過好年

立委爭取體育署補助1600萬元　整建台東3國小運動操場設施

國門解封！私帶環境用藥案增加　台東環保局：最高可罰30萬

竹巢市集每周末推親子DIY　把迷你版「揚眉兔氣」主燈提回家

騎機車往高雄市美濃玩　路倒反方向50多公里泰武引虛驚

未替毛小孩施打狂犬病疫苗　飼主裁罰3萬元以上

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

夫妻互推「睡前泡奶任務」　兒指定媽媽泡...老公竊笑

宋逸民「90度鞠躬」道歉　認今天是「結婚20周年日」陳維齡哭了

丟丟妹老公宣戰「還有更黑暗的事」　家中0地位..嗆丟爸：是你造成的

女洗車肉身插隊被拍比YA　後方駕駛怒罵：不要臉！

3歲妹熱情對Siri告白　催促問：我在等妳回應

自行車鐵架斷裂！美19歲青年雨夜困台東　大武警熱心協助

桃園市議會國民黨團總召交接　張善政期許府會密切配合

全國教育與文化科長聯席會議　台東獲藝術與美感深耕計畫績優縣巿

全國環保夜市大車拚　墾丁大街夜市勇奪「特優」

台東警察分局結合郵局實施防搶演練　讓民眾安心過好年

立委爭取體育署補助1600萬元　整建台東3國小運動操場設施

國門解封！私帶環境用藥案增加　台東環保局：最高可罰30萬

竹巢市集每周末推親子DIY　把迷你版「揚眉兔氣」主燈提回家

騎機車往高雄市美濃玩　路倒反方向50多公里泰武引虛驚

未替毛小孩施打狂犬病疫苗　飼主裁罰3萬元以上

結婚宴客怎不辦Buffet？過來人點出1問題：會很尬

免會考「不看在校成績」　新北特招「專業群科甄選」開1079名額

清潔隊看一張圖都怒了！新北春節夜點費差太多　要求比照北市福利

長大才發現父親沒死　女難擋「基因吸引」18歲和失散父發生關係

家屬嗆醫護「她真的不行再通知」！老婦今過世　遺體放5小時沒人領

3月戰況最激烈！烏軍情局長：春季將發動猛攻　攻擊更深入俄國

屬虎、名有「虎」快看！住北投大地贈2千元　凱達飯店屬兔升等房型

「撈麵甩到臉上」海底撈店員裝沒看到！熟客列5點怒：服務變差了

小甜甜控家暴！陳美鳳零容忍「動口不要動手」　不捨白家綺「公親變事主」

高雄人10年房貸多揹逾200萬　鼓山高貴平均破千萬

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

桃勤勞資爭議落幕　6日交通部抗議取消

原田悠里烏山頭水庫為八田與一夫婦歌唱

台南鹽水區民宅火警

女深夜赴派出所不發一語　暖警助返家

台南正副議長涉賄　議員：希望檢調公布真相

台南消防BoBee守護您

竹高國中社團管樂隊跨級打怪屢奪特優

南消第一救災救護大隊辦防火宣導

桃捷綠線42米高鋼構U型吊梁　完成國內首度跨越高鐵

屏東90歲獨居翁環境髒亂　潮州警緊急協助

虎尾寮污水下水道管線工程第二標竣工

南消三大隊邀集企業召開防火宣導座談會

最美禪寺　蘆竹「宏願大千世界」將遷移至大園

聯手警廣雙語廣播消防宣導平安過新年

更多熱門

相關新聞

婦人低血糖昏迷　救護人員兩招讓她迅速清醒

婦人低血糖昏迷　救護人員兩招讓她迅速清醒

一名77歲婦人在屏東縣內埔鄉家中昏倒，家屬求助消防局，救護人員趕到，經生命徵象監測，發現她血糖僅21mg/dl，當下先行指揮家屬給予患者口服葡萄糖粉抹在牙齦處，並進行靜脈輸液處置，經20多分鐘，送醫途中婦人已清醒，對答如流。

男大生騎重機海豚灣迴轉遭撞死　無照男判1年

男大生騎重機海豚灣迴轉遭撞死　無照男判1年

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

假鈔集團成員皆20多歲　彰化夜市攤商整晚慘做白工

午仔魚屍漂浮　屏東縣府：非滯銷

午仔魚屍漂浮　屏東縣府：非滯銷

漠視屏東交通　加深綠營仇恨值

漠視屏東交通　加深綠營仇恨值

關鍵字：

環保夜市PK墾丁大街夜市特優環保局屏東

讀者迴響

熱門新聞

6000元何時領？　最快入帳時間點曝光

快訊／小甜甜亮「法院保護令」！遭宋先生跨坐暴打

板橋凌晨巨響！住戶聽「轟一聲」嚇壞

小甜甜報案「白家綺夫婦警局外堵她」！

準備大展雄風！嘿咻前「小姐問1句」他尬爆

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

快對身分證！中尾數或姓名送福袋

花45億加發低收與中低收補貼、60萬人可受惠　蘇貞昌：溫暖過年

丟丟妹「超短裙+薄紗」現身打離婚官司

老公涉洗錢案…美妝YouTuber宣布離婚！

陳維齡遮臉落淚「搭電梯秒變臉」！

蕭敬騰搭私人飛機返台！看到留言「歡迎回家」回應了

日女團登台南跨年「後台麥沒關」心聲全被播出

小甜甜遭家暴揭分居真相！宋先生：沒再打第二次就是最大道歉

阿嬤葬禮辦完死者甦醒！家屬聽真相崩潰

更多

最夯影音

更多
北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！

北一女樂儀旗隊前進加州　迪士尼亮麗登場超吸睛！
《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

《黑暗榮耀》宋慧喬誘惑人夫太帶感　他曾是申敏兒老公！網狂嗑這對

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

夾香菇玩偶遇創意機台 長不見底拔起紓壓滿點

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

陳奕迅《浮誇》聽錯清唱陶喆《流沙》　《兄妹》《陀飛輪》...安可曲27場都不同

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面