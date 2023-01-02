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外公拍過三級片！舅舅自爆「曾下海客串AV男優」　他一聽當場嚇傻

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

沒想到家人竟有不為人知的一面。一名網友表示，近日家人聚餐的時候，外公突然提到自己曾當過三級片的導演，更傻眼的是，舅舅也突然自爆，曾下海客串當過AV男優，且忍不住感嘆以前的事情，讓他聽了當場嚇傻。文章曝光後隨即掀起討論。

原PO在「Dcard」發文表示，在印象中外公是一個很沉默寡言的人，平時很少對事情發表評論，只有喝醉時會異常多話。近日家庭聚會的時候，對方突然透露年輕時當過三級片導演，還曾執導過深夜情慾綜藝節目，更意外的是，舅舅也坦承，自己曾客串當過AV男優，他聽到後不禁嚇喊，「真可怕…希望舅舅的片已經不在」。

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原PO透露，當天外公和舅舅談論AV產業，聊了快要3小時，期間還聊到台灣某成人平台近日入圍AVN（美國成人電影獎），結果舅舅說著說著就忍不住大哭，表示早知道當初不要離開該產業，要不是外婆威脅逼他去找別份工作，否則根本不想離開，甚至開始吶喊「性不是每個人都有的部分嗎？」

原PO聽到外公和舅舅的對話後，不禁感嘆「術業有專攻，每一種產業都有自己的文化，沒有哪一種比較高尚」，似乎也能明白每個人心中都有一個堅持守護的理念，「那是不分年歲、不分性別，只要是存在就會有的信念」。

文章曝光後，網友紛紛表示「完全懂你舅舅的心情欸，那段我怎麼看到想哭」、「外公可以重新出發」、「超酷的啦，爸爸當導演，兒子當男優，這經歷真的太難得了」、「你應該維持家族的傳統，現在網絡社群發達，要投身這個產業並非十分困難」、「性是自古以來就有的需求，只要不偷不搶，拍AV也是正當職業」。

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