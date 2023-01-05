結婚宴客怎不辦Buffet？過來人點出1問題：會很尬

▲大家比較喜歡婚禮辦流水席、飯店還是buffet？（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

婚禮究竟要辦流水席，還是要在飯店舉辦，每對新人的選擇都不一樣。就有人好奇問，常看到有人說參加婚禮包紅包，但菜色根本不值那個價位，還不如吃到飽，就沒有新人聽到這種心聲嗎？對此有網友表示，「你會看到賓客為了蝦子打架」、「參加過戶外婚禮，草地上吃buffet這種就很尬。」

原PO在PTT好奇問，時常聽到去參加婚禮的人包紅包，覺得根本沒價值1000多塊可以吃什麼都有的buffet，難道結婚的新人就沒有聽到這種心聲？婚禮乾脆辦buffet，如果不會用就buffet包場不就好了？有網友則認為，國外很多都是這種形式，但台灣婚禮常會請很多不熟的人，食物容易被一窩蜂掃光，「婚禮大多都是長輩交際應酬場合，辦buffet怎麼逐桌敬酒，讓長輩走來走去夾菜不禮貌。」

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也有曾參加過buffet婚禮的網友留言，「爛死了，光排隊就很久」、「吃過這種，好菜色直接被夾光，晚到的吃不到好菜」、「我去過的幾場辦buffet都很不錯」、「有喔，還蠻常見的吧 我同學也是辦把費（buffet）」、「幫忙過朋友的一次，傳統台灣婚禮流程會不太好控制」，還有人參加過戶外婚禮，「草地上吃buffet這種就很尬，基本上只會跟認識的圍成一圈，落單的話因為站著也沒地方躲。」