境外移入暴增「半數來自中國」　王必勝：先維持現行檢疫措施

記者嚴云岑／台北報導

春節連假倒數，旅外國人陸續返台，昨日境外移入暴增541例創史上新高，今（5）日也有436例確診。指揮官王必勝表示，近日境外移入個案有一半都來自中國大陸，但防疫措施暫時維持落地唾液PCR與港澳轉機提供快篩陰性證明，之後再視中國大陸疫情狀況再做調整。

中國大陸疫情嚴峻，元旦起實施的中國大陸乘客加強檢疫專案，針對北京、上海、成都、廈門4個直航入境及金馬小三通乘客，在機場或港口進行唾液PCR篩檢。明（6）日起至1月31日(表定航班抵臺日)，自中國大陸啟程經港澳轉機入境臺灣的旅客，須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告。

指揮官王必勝表示，陸返台經港澳轉機者，若持PCR檢驗報告或24小時抗原快篩，入境就不需再做唾液篩檢，返回住處進行0+7自主管理的交通方式也無限制。

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根據指揮中心公布資訊，桃機與松機唾液PCR首日陽性率高達25%，但1/2剩下19.9%，1/3再降至17.9%。王必勝表示，由於目前從大陸返台大部分都是國人，已採唾液PCR篩檢防範未知的變種病毒；轉機則較難處理，因此要求提供48小時前PCR或快篩陰性報告。目前將暫時維持上述措施，會觀察中國疫情再做調整。