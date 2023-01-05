游淑慧力挺取消晨會　喊話柯文哲：不要繼續消費蔣萬安

▲游淑慧支持取消每天開晨會，表示「政治不要搞得太假、太矯情」。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市長柯文哲2014年上任後，在台北市政府打造早上7時30分的晨會文化，但新任市長蔣萬安表示，開會要以效率為最高指導原則，不要為開而開，打破晨會文化，但柯文哲仍大讚晨會制度很好，讓市政更有效率。對此，台北市議員游淑慧5日就在臉書指出，自己支持取消晨會，「政治不要搞得太假、太矯情」，更喊話柯文哲「不要繼續消費蔣萬安」。

游淑慧指出，自己支持取消每天開晨會，也曾建議「政治不要搞得太假、太矯情」，暗酸柯文哲，為了節儉坐經濟艙，結果浪費一億辦自己畢業展，燈節、跨年活動預算爆增，而每天勤勞開晨會，只是把局處首長可以批公文、開內部會議的時間，拿來陪市長耗在11樓 ，「只為了形塑勤勞又節儉的人設」。她強調，重點在效率和能力，不在這些虛設，她舉例，像新北市長侯友宜不用搞這些，民調也都深獲肯定，遠甩柯文哲。

游淑慧表示，兩年來她索資柯文哲每一天的晨會紀錄和題目，都讓她傻眼，一些本該是局處處理的業務，硬是拿來市長會議充數，她批評，如果晨會那麼有用，為什麼每次她質詢的一堆重要市政都答不出來，甚至坦言說「不知道」；如果晨會那麼有用，為什麼柯市長的市政滿意度總最後一名、市政八年無成？

此外，游淑慧提到，今天柯市長卸任就卸任，蔣萬安並沒有像民進黨和或柯文哲當年那樣清算前朝，就該偷笑了。她喊話柯文哲，不要再老把戲、繼續消費蔣萬安，企圖用蔣萬安來墊高自己，一廂情願要求「柯規蔣隨」。她也在留言補充說道，效率和能力才是我們要的市長，勤勞又做不好，這叫什麼？大家自行填空。蔣萬安才上任十天，就挑三撿四、酸言酸語，這不叫監督，這叫雞蛋裡挑骨頭、為鬥而鬥。