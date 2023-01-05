帶頭做公益！柯文哲卸任後「直播帶貨」　盼替孩子找安穩的家

▲柯文哲於4日晚間進行公益直播。（圖／翻攝自柯文哲臉書粉專）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲日前卸任後重返台大，預計今年2月辦理退休後，角逐2024總統大選。而柯文哲4日復出進行首場直播，替高雄慈暉關懷學園緊急重建計畫籌措經費；被主持人問及私房錢議題，柯文哲笑說自己也有私房錢，是靠出版書籍的版稅，但因為家中報稅的是妻子陳佩琪，最後還是被抓包。

柯文哲4日晚間進行公益直播，開始前於臉書表示，自己要為高雄慈暉關懷學園緊急重建計畫籌措經費，高雄慈暉關懷學園在高雄的鳳山，從2008年成立以來，致力輔導、照顧中輟生和受暴青少年，日前房東通知不續租，學園必須在2024年5月搬離，「為了繼續照顧孩子，學園決定興建自己的舍院，為小朋友找一個安穩的家。」

柯文哲提及，目前學園已經完成購地與設計規劃，但募款進度不如預期，如果再不儘快籌到頭期款，新院舍開工時間就必須往後延，眼看租約只剩一年半，許多小朋友2024年可能就要被迫離開好不容易熟悉的環境，他決定加入學園年節禮盒義賣行列，為孩子們盡一點心力，「這不只是中途之家，更可能是孩子們改變的起點。」

而柯文哲也於晚間9時進行直播，介紹公益禮盒牛扎糖等，被主持人問及私房錢議題，柯文哲直言，自己靠出版書籍的版稅存到私房錢，賣多少本會直接匯到帳戶，原本以為不會被陳佩琪發現，結果因為家中報稅的人是陳佩琪，最終仍被抓包，使他得出了「要藏私房錢，就得學會自己報稅」結論，逗得主持人哈哈大笑。最終柯文哲也於直播結束後帶頭做公益，購買了6盒牛肉麵、6盒牛扎糖組合。