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社會 社會焦點 保障人權

快訊／檢調16路搜索高端　基亞董座張世忠列內線交易嫌疑人

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲士林地檢署指揮調查局兵分16路搜索高端、基亞公司等處。（示意圖／資料照）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

檢調偵辦生產國產疫苗的高端和母公司基亞公司遭檢舉內線交易案，29日兵分16路，搜索基亞公司等處，據了解，專案小組約談名單包括基亞公司董事長張世忠等人，張世忠的住處也遭搜索，檢調懷疑張世忠等人涉嫌從2020年2月至2021年7月間，多次將疫苗利空、利多內線消息透露給親友提前操作高端股票，涉案18名嫌疑人已到案接受偵訊。

士林地檢署稍早表示，承辦檢察官於收案後已多次向證券櫃臺買賣中心函調高端公司股票交易相關資料，櫃買中心依檢方設定的時段提供交易分析報告後，深入研析歷次重大消息及對應消息明確時點，以及各該時段的異常交易投資人，並函衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，且召開多次專案會議，分析清查可疑交易，偵辦期間又接獲告發高端母公司也就是基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行。

▲▼ 高端董事長張世忠。（圖／翻攝自高端網站）

▲基亞董事長張世忠遭約談。（圖／翻攝自高端網站）

由於高端公司從2020年2月至2021年7月期，對公告有關疫苗測試結果、與政府簽約等利多及利空重大訊息前，都疑似有人偷跑買賣股票，涉有內線交易嫌情，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查等偵辦作為，抽絲剝繭後發現有內部人涉嫌洩漏消息予親友購買高端公司股票，因偵辦時機已臻成熟，故與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

調查局表示，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受到投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳，惟本局恪遵「證據辦案原則」，秉持毋枉毋縱精神，以維持金融市場秩序，並為投資大眾營造安全誠信之投資環境。

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