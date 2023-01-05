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零下26℃！黑龍江鶴崗一公司「停止供暖」：沒錢了…民眾慘挨凍

▲▼暖氣機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黑龍江鶴崗一供暖公司因虧損將停止供暖。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導​

黑龍江省鶴崗市近日最低氣溫達零下26℃，供暖公司突然發通知要停止供熱，這讓鶴崗市寶泉嶺地區的居民們不知所措。此前，1月3日，涉事供暖公司張貼緊急通知稱，「從去年煤價就開始暴漲，該公司無錢可賠，無法再繼續供熱。」

據《上游新聞》報導，黑龍江省鶴崗市寶泉嶺農場居民反映稱，1月3日，鶴崗市誠銘供暖有限公司在小區張貼一份緊急通知稱，從去年煤價就開始暴漲，該公司曾多次向鶴崗市、寶泉嶺園區辦等有關主管部門申請調價或補貼，但是始終沒有答覆，公司去年賠了七八百萬（人民幣），現在實在無錢可賠，無法再繼續供熱了。

通知稱，將於5日8點開始限熱，直至停熱，提醒居民做好防寒防凍措施。

據居民反映，目前其居住的小區室內溫度已經下降，小區部分樓棟室溫只有10多度，「冬季室外零下20多度，停暖後屋子裡根本沒法住人，這種情況不管做什麼防寒措施也作用不大。」這名居民說，在通知發出後，涉及停熱的小區居民已向有關部門反映了這一情況。

當地社區就此事也發布通知稱，「誠銘供熱站（嶺東供熱）在小區張貼限熱停熱的緊急通知，這是該企業不負責任的個人行為。相關政府部門已介入調查，約談該供熱站負責人，要求其糾正錯誤、挽回影響，否則將追究其責任。請居民放心，不會發生供熱站不予供熱現象。」

寶泉嶺嶺北社區工作人員回應稱，政府部門已約談供熱站，應該不會停止供熱。

另外，河北邢台柏鄉縣內步鄉自去年入冬以來，頻繁出現天然氣不定時斷氣現象，嚴重影響民眾的日常生活。類似的現象，也出現在河北邯鄲市、保定市轄下的多個縣。有關人士表示，這是上游供氣單位和下游城燃公司之間出現利益糾葛，最終讓民眾承擔「挨凍」的代價。

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