高雄婦「跌坐浴室2天」！媳婦聯絡不到人急壞　里長破窗神救援

▲高雄一名婦人在廁所跌倒，2天後才被里長救出。（圖／翻攝自Facebook／鳳山老爺里長李菁雅，下同）

記者閔文昱／綜合報導

高雄市鳳山區老爺里一名七旬蔡姓婦人近日獨自在家中廁所跌倒，住在北部的媳婦聯絡了2天都找不到人，趕緊請里長到家中查看，才發現婦人疑似已跌坐在廁所2天，立即通知消防人員前來破窗救援，所幸婦人送醫後並無大礙。高雄市議員陳慧文4日前往婦人住處探望狀況，並大讚還好里長當下馬上決定破窗，才沒有造成更嚴重的後果。

鳳山老爺里長李菁雅表示，2日晚間接到婦人媳婦通知，表示已有2天連絡不到婆婆，婦人兒子又剛好在幾天前北上，只有婆婆獨自在家，於是請她到家裡查看狀況。對此，她先是請鄰長協助巡看，卻遲遲都沒見到婦人，於是又親自到婦人家外呼喊，才發現婦人摔坐在家中廁所。

李菁雅當下立即聯絡新甲派出所並請鎖匠前來開門，但因為門閂在外無法打開，於是又請消防隊協助破壞鐵窗，這才在廁所發現婦人坐在廁所冷冰冰的地板上，褲子濕透，講話也已不清不楚，最終在警員協助找出婦人健保卡後，立即將婦人送往醫院檢查。

所幸婦人送醫後並無大礙，目前已返回住家。陳慧文4日前往婦人住處探望狀況，發現對方還能記得她，相當感動，除了提醒要注意身體，天冷注意保暖，後續也將協調衛生局、社會局提供相關照顧，「還好菁雅里長當下馬上決定破窗，沒有造成更嚴重的後果。」

▼高雄市議員陳慧文到婦人家中探視。（圖／翻攝自Facebook／陳慧文 高雄市議員）