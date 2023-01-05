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社會 社會焦點 保障人權

鄉長任內外遇下屬...被拍「荒淫片」勒索600萬　他照當選代表主席

▲洪啟能當選枋山鄉民代表會主席 。（圖／取取洪啟能臉書，下同）

▲洪啟能(右)當選枋山鄉民代表會主席 。（圖／取取洪啟能臉書，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉民代表會主席洪啟能，在兩屆鄉長任滿後再度轉戰鄉民代表順利當選並獲支持當選主席，但他驚爆在任職鄉長期間，因傳出緋聞，被妻子委託徵信公司調查，掌握他與公所女職員性愛光牒，勒索600萬元，他報警後，屏東地檢署已依恐嚇取財、貪瀆洩密等罪，起訴達29人，其中有律師、警務人員、戶政人員。他這次轉換跑道當選代表會主席，讓這件桃色官司浮上檯面。

▲洪啟能當選枋山鄉民代表會主席 。（圖／取取洪啟能臉書，下同）

▲洪啟能當選枋山鄉民代表會主席 。（圖／取取洪啟能臉書，下同）

洪啟能是枋山鄉楓港村人，與蔡英文總統住同一村，他擔任過限期役警員，役退後返回故鄉，參加鄉民代表選舉並當選，在擔任枋山鄉長前，已擔任過鄉民代表、代表會副主席、兩屆代表會主席；這次在兩屆鄉長任職期滿，再投入鄉民代表並當選，再度當選代表會主席。

在擔任鄉長期間，傳出緋聞，妻子委任徵信社調查，掌握緋聞證據，被勒索600萬元，他憤而報警。

根據屏檢起訴內容，洪妻懷疑丈夫與李姓女下屬發生婚外情，2019年12月委託徵信社蒐證，業者查出洪為李女承租套房後，侵入房間安裝針孔攝影機，並偷錄到洪與李女的性愛影像。徵信業者事後，透過洪的孫姓律師，向洪及李女勒索600萬元，並揚言公布性愛影像，洪啟能於是報警。檢方調查後，認定犯行明確，將15名被告起訴。

而洪啟能當選代表會主席後，在個人臉書po文，「今天正式卸下鄉長一職，感謝所有鄉親這8年來的支持與愛護，往後4年，啟能將率領所有新任代表監督鄉政，持續推動枋山鄉的建設發展」。有鄉親回應「責任重大。枋山鄉民。慶得人才。恭喜主席」，顯見鄉親對的支持並未受先前緋聞案的影響。

而洪本人尚未對這件桃色糾紛出面說明。

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