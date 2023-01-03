4萬鄉親失望！全台最富彰化大村鄉　農曆年前普發2千元確定跳票

▲大村鄉公所今年農曆春節加發2千元關懷禮金確定跳票。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最富大村鄉，有輪胎大王「正新輪胎」遺產稅，鄉庫盈餘超過14億元，連續2年在農曆春節前普發振興禮金2000元，由於公所來不及編列新年度追加減預算，今年恐怕要讓4萬村民失望了，不過公所也說，待5月代表會定期會通過，即可發放，也請鄉民切勿擔心，相關細節公所將於近日召開記者會對外說明。

大村鄉自正新輪胎創辦人羅結、及妻子羅黃葉相繼去世後，捐贈在地大村鄉公所26億元遺產稅，翻身成為縣內最富有鄉鎮，這幾年除了進行許多地方建設，每年編列生育禮金發放6千元、全鄉民眾各投保50萬保險、重陽節發放65歲以上2,000元、80歲以上3,000元，90歲以上6,000元、百歲人瑞1萬元，堪稱全台最幸福鄉鎮。

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▲彰化大村鄉公所去年加發關懷禮金。（圖／ETtoday資料照）

依據戶政資料統計，大村鄉人口數從1月39,393人至去年11月40,322人，已增加929人，人口數呈現正成長，公所盈餘有14億餘元，自2020年8月通過《彰化縣大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例》，「以現金方式發放，得視財政狀況調整發放，每人每次以6000元為上限」，去年編列7000多萬元預算，在農曆春節前發給每位鄉民2000元禮金。

2022九合一大選，游盛連任屆滿，由賴志銘當選鄉長，春節前振興禮金2000元發放是否會如期發放，游盛曾透露，待鄉長當選人賴志銘就職，編列預算隨即召開臨時代表會通過，還是可照常發送。

但事實真的是這樣嗎？經查，公所已於去年110年度編列今年度振興禮金追加減預算近8000萬元，這筆預算已在今年1月轉正，而追加減預算又必須在定期會提出，因此最快今年5月以後才會發放。公所表示，預定於1月6日召開記者會，對外說明。